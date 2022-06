TikTok continuou fornecendo dados dos EUA à China, mostram áudios

Quando se pensava que a polêmica em relação ao TikTok e a questões de privacidade envolvendo o app nos Estados Unidos havia chegado ao fim, áudios vazados revelados pelo BuzzFeed mostram funcionários contradizendo a versão dada pela rede social de que dados de usuários do país ficam no mesmo país.

Publicidade

Os áudios indicam que os dados dos usuários americanos foram vistos normalmente por funcionários do TikTok na China — o que foi negado pela rede social em uma audiência no Senado em outubro passado, quando os representantes do app afirmaram ter controles rígidos para impedir tal acesso.

Foram vazados áudios de mais de 80 reuniões internas da rede social, as quais contaram tanto com pequenos grupos com líderes e consultores da empresa quanto com conversas mais políticas. Os áudios, de pelo menos 14 funcionários da empresa, ainda são corroborados por alguns documentos e apresentações.

Alguns áudios mostram funcionários chineses conversando com americanos tanto para discutir dados de usuários dos EUA quanto para informar que não estavam mais sabendo como ter acesso a eles. Um membro, no entanto, afirmou que tudo permanecia sendo visto na China, e que um funcionário do país tinha “acesso a tudo”.

Publicidade

O TikTok respondeu ao BuzzFeed quando questionado e afirmou querer sanar “qualquer dúvida sobre a segurança dos usuários dos EUA”. A rede social tem contratado especialistas e trabalhado continuamente para validar seus padrões de segurança — inclusive com a contratação de “terceiros independentes”.

De qualquer forma, os dados indicam que o TikTok teve bastante dificuldade para separar as operações nos EUA da sede na China — ou até mesmo que enganou legisladores ao cravar uma separação que ainda não estava concretizada para escapar do banimento na América — o que era uma meta do ex-presidente americano Donald Trump.