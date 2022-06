Vale a pena pagar em euro com o cartão da Nomad?

A conta americana gratuita que a Nomad oferece algo muito interessante não só para quem faz compras online, mas para quem viaja para os Estados Unidos e precisa de um cartão. Mas e se o seu interesse for viajar para a Europa, será que um cartão em dólares é uma boa opção para realizar suas compras em euro?

A conta, como sabemos, funciona em dólares. Porém, o cartão transaciona em diversas outras moedas, inclusive o euro — veja aqui os mais de 50 países onde você pode comprar com o cartão da Nomad. Abaixo, a tabela comparativa mostra como ficaria uma compra de €1 mil:

As simulações foram feitas em 15 de junho de 2022, as cotações utilizadas foram retiradas do site do Banco Central, considerando dólar comercial, IOF de 1,1% e 2% de taxa de serviço no câmbio feito na Nomad; além de dólar PTAX, IOF de 6,38% e 4% de taxa de serviço na transação com um cartão de crédito tradicional.

Na conta acima, então, você economizaria por volta de R$300 ao utilizar o cartão da Nomad em vez de usar o seu tradicional cartão de crédito internacional. Portanto, sim: de fato vale a pena!

Caso queira fazer uma simulação de quanto fica a conversão de euro, libra ou qualquer outra moeda para dólar, basta usar a calculadora da Mastercard.

Aliás, se você quiser fazer alguma viagem pela Europa, ou quiçá fazer uma parada no Rock in Rio Lisboa, não se esqueça de economizar com a Nomad!

Não conhece a Nomad?

A Nomad foi a primeira a oferecer uma conta em dólar sediada nos Estados Unidos, 100% gratuita — sem nenhuma taxa de abertura, anuidade ou manutenção.

Além de poder fazer compras em mais de 50 países, com ela você pode investir nas bolsas de valores americanas (NYSE e NASDAQ) e ter acesso a muitos fundos criados de acordo com o seu perfil — tudo assegurado em até US$250 mil pelo FDIC (Fundo Garantidor de Depósitos do Governo dos EUA).

A conta Nomad também permite que você faça/receba transferências de outras contas da Nomad sem nenhum custo, e que faça/receba transferências para contas americanas (via Wire Transfer) e outras pagando bem menos do que as taxas cobradas nos EUA.

Você pode, ainda, realizar saques com o cartão físico na rede Allpoint (sem pagar nenhuma taxa); já nas demais redes, a taxa é de US$5 por saque (a partir do terceiro saque).

Bom, não é mesmo? Se você ainda não tem, abra a sua conta agora, ganhe US$10 de cashback com o cupom REMESSA10 e economize na sua próxima viagem!

