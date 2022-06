Vídeo mostra evolução do macOS até o Ventura

Sempre que é anunciada uma nova atualização do macOS, nós, usuários, ficamos em polvorosa. Se existem aqueles que apreciam todas as possibilidades tecnológicas que estão por vir, outros ainda curtem também as tecnologias que já passaram por nós, comparando sempre com o que temos até aqui.

Publicidade

Esse é o caso do canal Nobel Tech, que publicou um vídeo mostrando a evolução dos sistemas operacionais do Mac desde o System 0.97, de 1984, até o macOS Ventura 13, anunciado na WWDC22 e que será lançado para o público provavelmente em setembro/outubro.

Estamos falando de mais de 30 anos de sistemas operacionais, então é claro que não são todos os detalhes mostrados. Portanto, os que aparecem no vídeo são:

System 0.97 – 6.0.5

System 7.5.5

Mac OS 8.x

Mac OS 9

Mac OS X 10.0 – 10.5

Mac OS X 10.5 – 10.9

OS X 10.10 – 10.15

macOS 11 – 13

Mesmo para quem não viveu as épocas de todos eles, é muito bacana poder ver tanta transformação, não é? Nos conte aqui nos comentários se algum desses lhe marcou de maneira específica. 😉

via iMore