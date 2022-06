Apple anuncia “Project Unabom”, seu novo podcast original

Há quem diga que a Apple dormiu no ponto no que diz respeito ao mercado de podcasts — formato que ela mesma ajudou a criar. Entretanto, é inegável que a empresa tem se esforçado nos últimos anos para recuperar um pouco desse terreno, hoje dominado por concorrentes como Spotify e Amazon.

Pois em mais um esforço para expandir o seu catálogo de podcasts originais, a Maçã anunciou hoje a chegada de sua mais nova série investigativa, intitulada “Project Unabom”. O programa será dividido em oito episódios e contará a história de Ted Kaczynski — criminoso que, durante 18 anos, aterrorizou os Estados Unidos com múltiplos ataques a bomba.

Baseada em reportagens inéditas, a série explorará as motivações distópicas de Kaczynski, que era veementemente contra o avanço tecnológico desenfreado e a destruição do meio ambiente. Ao longo de suas quase duas décadas de atentados, o ex-professor de matemática matou três pessoas e deixou outras 23 gravemente feridas.

Após umas das investigações mais caras da história do FBI, Kaczynski finalmente foi preso, em 1996, após seu irmão reconhecer sua letra em um manifesto de sua causa. Ele recebeu oito penas consecutivas de prisão perpétua sem a possibilidade de uma condicional, em 1998.

O programa estreará no dia 27 de junho e contará com a apresentação do jornalista Eric Benson. Todos os episódios serão produzidos pela Pineapple Street Studios e liberados semanalmente.

E aí, quem vai conferir? 😀