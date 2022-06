Copiar e colar não chegou ao iPhone original por falta de tempo, explica ex-engenheiro

Usuários mais recentes de iPhones talvez não saibam, mas o modelo original do aparelho, lançado em 2007, não possuía a funcionalidade de copiar e colar textos — e um ex-engenheiro da Apple explicou o porquê.

Funcionário da Maçã por 15 anos, Ken Kocienda foi um dos principais engenheiros da equipe que desenvolveu o primeiro iPhone — ele até escreveu um livro sobre esse processo.

No Twitter, ele contou que a equipe basicamente não teve tempo de implantar a função de copiar e colar “da forma certa” antes do lançamento do iPhone original — uma vez que eles estavam ocupados trabalhando no teclado, na correção automática e no sistema de texto do dispositivo.

The original iPhone didn’t have cut/copy/paste. Infamous! The quickest explanation is that I didn’t have time to do it right. I had too much keyboard, autocorrection, and text system work to do. The design team didn’t have time either. So we passed on the feature for 1.0. https://t.co/SLncIxohkk — Ken Kocienda (@kocienda) June 19, 2022

Kocienda disse que trabalhou com a equipe de design para criar o recurso posteriormente, o qual foi lançado em 2009 como um novo recurso do iPhone OS 3.0 — pré-instalado no iPhone 3GS por padrão. A Apple até criou um anúncio de TV na época para destacar o novo recurso.

O engenheiro comentou que a ampliação do texto ao selecioná-lo foi sua ideia — para o qual Kocienda desenvolveu um “histórico de toque”, de forma que o sistema detecta automaticamente a posição em que o dedo parou milissegundos após o último toque, permitindo que o cursor fique onde o usuário realmente deseja.

Ele também compartilhou outro detalhe interessante sobre o sistema de entrada de texto do iPhone, apontando que todo conteúdo estilizado foi originalmente baseado no WebKit. Ou seja, quando um aplicativo usa uma fonte personalizada, ele basicamente exibe uma pequena página da web para renderizar o texto. Quando o texto não está no modo de edição, ele exibe uma imagem estática do conteúdo.

Por fim, Kocienda comentou outras duas ideias suas: a primeira, de que a aparência do teclado deveria ser “automática”, ou seja, a capacidade de ele mostrar o texto digitado durante uma edição sem que o conteúdo fosse ocultado. Ele também teve a ideia de combinar o tipo de teclado com cada campo de texto — um campo de número de telefone mostraria o teclado numérico e não o alfabético, por exemplo.

Vale notar que o engenheiro já compartilhou outras histórias interessantes sobre o primeiro iPhone, incluindo a criação do próprio teclado do sistema e do corretor automático do dispositivo.

via iMore