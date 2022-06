Facebook e Instagram terão mais ferramentas de monetização

Mark Zuckerberg fez hoje um post anunciando que os criadores de conteúdo no Facebook e no Instagram terão mais ferramentas para monetizar suas contas e receber dinheiro por suas produções. Ele afirmou que estamos “caminhando para um futuro em que mais pessoas podem realizar o trabalho criativo de que gostam” e que suas plataformas “contribuam para fazer isso acontecer”.

Publicidade

A Meta já vem trabalhando para melhorar a monetização dos criadores de conteúdos há algum tempo. Inclusive, as “Estrelas”, um tipo de gorjeta para Reels e outros vídeos, estão sendo expandidas a mais criadores e já estão disponíveis no Brasil. Agora, Zuckerberg trouxe mais informações sobre outras novas ferramentas.

Para iniciar em bons termos, o criador do Facebook avisou que a empresa adiará qualquer participação nos lucros do Facebook e do Instagram até 2024. Isso quer dizer, basicamente, que o lucro que os criadores de conteúdo conseguirem em eventos online pagos, assinaturas, selos ou no Bulletin, não será dividido com a empresa, pelo menos por enquanto.

Uma das novidades mais notáveis que foram anunciadas é o Creator Marketplace, em que os criadores poderão ser encontrados, serem pagos e firmarem parcerias com marcas. A comunicação será feita em um chat específico para parcerias dentro das DMs do Instagram, onde será possível enviar mais informações sobre os entregáveis e sobre o pagamento. O recurso ainda está em testes e se assemelha bastante ao modelo de marketplace do TikTok.

Publicidade

Outra ferramenta chegando são as Interoperable Subscriptions: um sistema para permitir que os criadores deem a seus assinantes em outras plataformas acesso a grupos fechados do Facebook. O recurso facilitará o processo daqueles criadores que usam outro site para assinaturas, por exemplo, mas querem também incluir um grupo do Facebook como benefício.

O Reels Play Bonus, programa de incentivo que monetiza os vídeos maiores está sendo aberto para mais pessoas, e logo será possível publicar mutuamente os Reels no Instagram e no Facebook, monetizando lá também.

Por fim, a empresa também expandirá o uso dos NFTs no Instagram para mais usuários, além de planejar levar o recurso para o Facebook. Além disso, eles iniciarão os testes de publicações de NFTs nos Stories do Instagram com o SparkAR.

Ainda não sabemos exatamente se todas as ferramentas estarão disponíveis no Brasil; mas como as Estrelas já estão, é possível que cheguem por aqui também.

via TechCrunch