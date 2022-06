Google Meet ganha PiP e permite fixar mais quadros no Chrome

Faz alguns meses desde que o Google Meet adicionou suporte ao Picture-in-Picture (PiP) em seu aplicativo para smartphones — recurso que permite continuar vendo o conteúdo transmitido nas chamadas mesmo fora do app.

Porém, a funcionalidade só havia sido liberada para dispositivos móveis, de modo que quem usasse a plataforma por um navegador desktop tinha que permanecer na página para visualizar o conteúdo da chamada, deixando tudo menos produtivo.

Pois bem, essa limitação ficou no passado. Anunciada em março, a chegada do PiP para navegadores foi finalmente liberada pelo Google, estando (pelo menos de início) disponível para usuários do navegador proprietário da empresa, o Chrome.

De acordo com o Google, será possível ver até quatro “quadros” no PiP, o qual sobreporá outros aplicativos com uma janela flutuante — tal qual como já acontece com a versão móvel do app.

O PiP pode ser ativado pelos botões de controle da chamada localizados na parte inferior — ou, mais especificamente, no menu de três pontos. Ao passar o cursor pelo PiP, fica disponível um botão para que o usuário retorne rapidamente à página da chamada.

Fixar quadros

Também foi adicionado ao Google Meet para navegadores desktop a possibilidade de fixar vários quadros de uma única vez (antes, só um vídeo podia ser fixado na parte superior).

O recurso também já estava disponível na versão móvel do app e, de acordo com o Google, proporcionará maior flexibilidade na forma como os usuários combinam pessoas e conteúdos.

Os dois recursos estão sendo lançados tanto para contas pessoais do Google quanto para clientes do Workspace — ou dos legados G Suite Basic e Business.

via Canaltech