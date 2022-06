Interior do carregador USB-C duplo de 35W da Apple é revelado

A Apple começou a entregar, nesta semana, as primeiras unidades do seu adaptador de energia USB-C de 35W com duas portas, anunciado junto ao novo MacBook Air (com chip M2) durante a keynote de abertura da WWDC22.

A empresa lançou duas versões diferentes do adaptador: uma mais compacta (com um conector retrátil) e outra um pouco maior (com uma tomada removível) — que, inclusive, é a que será oferecida no Brasil, como comentamos aqui.

Agora, o pessoal do ChargerLAB, conhecido por desmontar diversos acessórios, liberou o desmonte da versão mais compacta do carregador, mostrando exatamente como o primeiro adaptador multiportas da Apple se parece por dentro.

Como é possível ver no vídeo acima, o carregador não é nem um pouco fácil de ser desmontado, exigindo o uso de uma serra — o que basicamente impossibilita o seu reparo. Além disso, o acessório esconde uma proteção térmica em sua carcaça feita para dissipar o calor gerado pelos componentes, compatíveis com o protocolo Power Delivery (PD). O módulo PCB, por sua vez, é fixado por meios de vários clipes dispostos no plástico do produto.

Em seu interior, o adaptador conta com duas fontes de energia idênticas lado a lado, as quais aparecem cercadas de uma série de outros componentes. Caso apenas um dispositivo seja plugado, ambos os circuitos são conectados em paralelo para fornecer a potência máxima de 35W — no total, o carregador é capaz de fornecer quatro opções de fornecimento de energia fixas.

Apesar de ser quase inviolável, parte dos componentes internos do acessório são modulares, permitindo a troca rápida de alguns conectores durante a produção. Segundo o ChargerLAB, esse design é completamente diferente dos de outros carregadores da Maçã.

Por fora, o produto traz o mesmo acabamento em plástico brilhante na cor branca de outros acessórios. As duas entradas USB-C, por sua vez, também aparecem pintadas em branco para combinar com o produto.

