RiotPWR lança controle para iPhone pensado para Xbox

As fabricantes de controles para jogos têm dado cada vez mais atenção à inserção dos produtos da Apple no universo dos games — e, é claro, elas têm aproveitado isso para lançar acessórios que aprimoram ainda mais a jogabilidade em iPhones e iPads.

Uma dessas empresas é a RiotPWR, que revelou hoje uma nova edição do seu controle para iPhone, a qual foi projetada em colaboração com a equipe do Xbox especificamente para seu serviço de jogos na nuvem. De acordo com a empresa, esse também é o primeiro controle com certificação MFi a contar com um botão dedicado ao Xbox.

O controle possui um conector Lightning e um recurso de carregamento de passagem que permite recarregar o iPhone enquanto o controle está conectado a ele, além de um suporte ajustável e uma saída para fones de ouvido de 3,5mm.

O controle já está em pré-venda por US$63 (preço promocional) e inclui um mês de assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, o qual custa R$45 após o primeiro mês de uso.

via iMore