“Spellbound”: Nicole Kidman, Javier Bardem e outros entram para animação do Apple TV+

A animação musical “Spellbound”, fruto da parceria firmada entre o Apple TV+ e o estúdio Skydance Animation, comandado pelo ex-Pixar John Lasseter, teve diversos nomes de seu elenco relevados pelo Deadline. Anteriormente, a atriz Rachel Zegler (“Amor, Sublime Amor”) já havia sido confirmada; agora, temos mais integrantes igualmente conhecidos.

Ouviremos no filme as dublagens de Nicole Kidman (“As Horas”), Javier Bardem (“Apresentando os Ricardos”), John Lithgow (“Killers of the Flower Moon”), Nathan Lane (“Only Murders in the Building”), Jenifer Lewis (“Pronto de Decisão”), André de Shields (“tick, tick… BOOM!”) e Jordan Fisher (“Dear Evan Hansen”).

Kidman dará voz a Ellsmere, rainha meticulosa, generosa e justa de Lumbria, enquanto Bardem será o rei orgulhoso, mas de grande coração. Ambos são os pais da princesa Ellian (Zegler). Lithgow e Lewis serão os conselheiros reais de Ellian, ministros Bolinar e Nazara Prone; Lane e De Shields interpretarão os oráculos do Sol e da Lua, a quem a princesa pede ajuda durante a história.

O enredo do filme consistirá na jornada da princesa Ellian para salvar o reino de Lumbria de um feitiço que transforma seus pais em monstros e dividiu o reino em dois mundos. A direção será de Vicky Jenson (“Shrek”) e o roteiro será de autoria de Laura Hynek, Elizabeth Martin e Linda Woolverton (“O Rei Leão”). A trilha sonora, por sua vez, estará a cargo do vencedor do Oscar Alan Menken (“A Pequena Sereia”, “A Bela e a Fera”, “Aladdin” e “Pocahontas”).

Outra animação original Apple TV+ coproduzida pela Skydance Animation é “Luck”, que estreará no dia 5 de agosto. Ainda não há mais informações sobre “Spellbound”, tampouco previsão de estreia — mas, como sempre, vamos mostrando tudo para vocês à medida que for divulgado!

