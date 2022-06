Twelve South lança HiRise 3, stand de carregamento sem fio

A Apple tem aprimorado cada vez mais para o carregamento sem fio de seus dispositivos e, como sempre acontece, as empresas especializadas em acessórios seguem atrás. É o caso da Twelve South, que vem criando ótimas opções acompanhando a tecnologia e agora lança o stand HiRise 3.

O stand suporta três locais para carregamento sem fio com o padrão Qi, o que permite que você o utilize com seu iPhone, seu Apple Watch e seus AirPods.

Na parte superior, existe um disco de carregamento para o relógio; na parte frontal, você pode deixar seu iPhone 12 ou superior (que conta com MagSafe, ou seja, ímãs) recarregando na vertical, e ver prontamente as informações na tela quando toca um alarme, por exemplo; já na base, você pode recarregar qualquer dispositivo compatível com o padrão Qi, seja outro iPhone (inclusive sem MagSafe), smartphone de outra marca ou AirPods, por exemplo.

Mesmo que utilize a tecnologia MagSafe, o stand não possui o certificado pela Apple, então é limitado a uma recarga de até 7,5W na parte frontal; no topo, ele pode recarregar um Apple Watch a 3W; e na base, um dispositivo a 5W. Além disso, é necessária uma fonte de alimentação USB-C de 20W para ligá-lo à energia (que não vem na caixa) — o cabo de 1,5m está incluso.

Com um design muito bonito e minimalista, o HiRise 3 está disponível nas cores branca e preta, por US$100.

