Acredite: há um app para assistir ao YouTube no Apple Watch

Sabe quando você para um pouco, fica admirando o seu Apple Watch e pensa que seria incrível assistir ao YouTube naquela tela mínima? Eu sei, certamente isso nunca passou pela sua cabeça, mas criaram um app mesmo assim: o WatchTube leva o YouTube pro relógio!

Publicidade

Apesar de ser uma piada pronta, o aplicativo parece muito bem desenvolvido para uma plataforma tão complexa quanto o YouTube. Você encontra as mesmas abas de “Início” (Home), “Pesquisa” (Search), “Biblioteca” (Library) e “Ajustes” (Settings). Se quiser, o app inclusive permite que você escolha uma categoria específica para mostrar no Início.

Os vídeos até carregam rápido e você pode também se inscrever e salvar vídeos na sua biblioteca. Infelizmente, não é possível conectar à sua conta do YouTube (pelo menos não por enquanto), fazendo todo o armazenamento localmente. Ainda assim, para compartilhar os vídeos com um iPhone, por exemplo, você consegue escanear códigos QR para acessá-los. Ah! E se você quiser exercitar sua visão, o app ainda suporta legenda e permite mudar o tamanho. 😳

Brincadeiras à parte, se existe um aplicativo, provavelmente existirá alguém que queira usá-lo. Sem falar que muitas pessoas ouvem músicas pelo YouTube, então seria uma boa opção. Aliás, pensando nisso, o desenvolvedor afirmou que já planeja uma atualização para permitir somente áudio, que você pode ouvir tanto com fones sem fio quanto no próprio alto-falante do relógio.

Publicidade

O WatchTube funciona em watchOS 6 ou posterior e ainda está em fase de testes, mas você já pode baixá-lo na App Store gratuitamente.

via 9to5Mac