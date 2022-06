Apple fica fora de grupo que criará padrões para o metaverso

A Apple ficou fora de um novo grupo composto por diversas empresas de tecnologia, criado recentemente para incentivar o desenvolvimento de padrões abertos para o metaverso, o Metaverse Standards Forum.

Publicidade

De acordo com o anúncio oficial, o novo grupo pretende “promover o alinhamento de requisitos e prioridades para os padrões de interoperabilidade do metaverso e acelerar seu desenvolvimento e implantação por meio de projetos pragmáticos baseados em ações”.

Além disso, a organização procura facilitar a comunicação entre uma ampla gama de empresas para dar ao metaverso “interoperabilidade do mundo real” a fim de que as diferentes visões do metaverso trabalhem entre si.

Entre os mais de 35 membros fundadores, estão empresas como Adobe, Alibaba, Autodesk, ‌Epic Games‌, Huawei, IKEA, Meta, Microsoft, NVIDIA, Qualcomm Technologies, Sony Interactive Entertainment, Unity, VerseMaker, Wayfair, World Wide Web Consortium (W3C), entre outros.

É no mínimo curioso a Apple ter ficado fora dessa lista, afinal, a companhia realiza grandes investimentos no segmento de realidade aumentada/virtual. Inclusive, o CEO da Apple, Tim Cook, já havia dito que vê muito potencial no metaverso e que está investindo nele.

via Reuters