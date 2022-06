Apple Watch ajuda a socorrer nadadora presa em rio

Você, leitor do MacMagazine, com certeza já leu aqui no site algum caso no qual o Apple Watch ajudou a salvar a vida de alguém. Agora, foi a vez de uma mulher ser socorrida após ficar presa em um rio no estado de Oregon (Estados Unidos).

Publicidade

No último dia 15 de junho, a nadadora acabou tendo seus pés presos em rochas no fundo do rio Columbia a uma temperatura de aproximadamente 13ºC, quando viu no relógio da Apple sua única chance de sobrevivência naquele momento.

Utilizando o recurso SOS de Emergência, a mulher manteve pressionado o botão lateral do aparelho e selecionou a opção de ligar para a emergência — o que automaticamente acionou o 911 (número de emergência dos EUA) e a possibilitou chamar os socorristas.

Um bom tempo depois, eles finalmente chegaram ao local e localizaram a nadadora, que já estava bastante fragilizada por causa da forte exposição à água fria e às fortes correntezas em curso no rio.

Publicidade

Após várias estratégias e métodos de socorro mal sucedidos, um dos agentes teve que entrar na água para finalmente chegar até o pé da nadadora e conseguir soltá-lo.

Vale recordar que para a função SOS de Emergência funcionar como esperado, é necessário que o iPhone esteja por perto (e conectado à internet) — ou então um Apple Watch com conectividade celular, é claro.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac