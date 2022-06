iOS 16 terá backup via 4G; veja mais novidades da 2ª beta!

Há pouco, a Apple liberou as segundas versões beta dos seus próximos sistemas operacionais: iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura 13, watchOS 9 e tvOS 16. E, como é costume, usuários do mundo todo já começaram a identificar as novidades que não estavam presentes nas versões de teste originais dos sistemas.

Neste artigo, vamos dar uma passada por tudo que há de novo na segunda beta do iOS 16. Borá lá?

Melhorias na integração com o Shazam

A primeira novidade, curiosamente, não é algo exclusivo do iOS 16, podendo ser conferida, também na beta mais recente do iOS 15.6. Trata-se da integração com o Shazam, presente de forma nativa no sistema desde 2020.

Como mostrado pelo MacRumors, a partir de agora, músicas reconhecidas pelo atalho do recurso na Central de Controle finalmente são sincronizadas com o app Shazam, podendo ser visualizadas novamente em outro momento. Até então, apenas músicas reconhecidas com o próprio app eram listadas em um histórico.

Novos idiomas de tradução

O aplicativo Traduzir, por sua vez, agora é capaz de reconhecer e traduzir mais cinco idiomas, aumentado a lista de 11, para 16 línguas no total. Entre os idiomas adicionados, estão: holandês, indonésio, polonês, tailandês e turco.

The Translate app and system wide translation now support Dutch 🇳🇱, Indonesian 🇮🇩, Polish 🇵🇱, Thai 🇹🇭, and Turkish 🇹🇷 — Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) June 22, 2022

Esse idiomas haviam sido anunciados pela Apple durante a keynote de abertura da WWDC22, junto a novas opções de mensagens e conversão automática de unidades para o aplicativo.

Além desses idiomas, vale lembrar, o Traduzir também traz suporte aos seguintes idiomas: inglês, árabe, chinês mandarim, francês, alemão, espanhol, italiano, japonês, coreano, português e russo.

Backup do iCloud via 4G

Após anos de espera, com o lançamento da segunda beta do iOS 16, a Apple finalmente adicinou a opção de realizar backups do iPhone no iCloud usando uma conexão de dados móveis 4G/LTE. Até então, só era possível realizar esse processo por uma rede 5G ou Wi-Fi.

O iOS 16 beta 2 adicionou a opção de fazer backup do iCloud usando seu 4G 📶 pic.twitter.com/y01LKw7Vzz — Vinícius Porto (@vinnitec) June 22, 2022

A Apple, vale lembrar, permite que usuários façam backups dos seus iPhones usando o 5G desde o iOS 15 — isso caso nenhuma rede Wi-Fi esteja disponível. Como é possível notar no tweet acima, para ter acesso a essa opção, basta ativar um botão no menu de Backup, dentro dos Ajustes.

Segundo o 9to5Mac, essa opção também está disponível na segunda beta do iPadOS 16.

Melhorias no filtro de SMS

O aplicativo Mensagens ganhou, nesta segunda beta, nada menos do que 12 novas subcategorias para a sua API de filtragem de mensagens SMS . De acordo com a Apple, essa mudança deverá melhorar a organização do app e facilitar a vida de desenvolvedores na hora de classificar mensagens enviadas por números desconhecidos.

iPhones com suporte a dual-SIM poderão classificar as mensagens recebidas de acordo com cada número. Clientes de operadoras específicas dos Estados Unidos, por sua vez, poderão relatar mensagens SMS/MMS abusivas direto do aplicativo, pela seção “Contatos Desconhecidos”.

Ademais, de acordo com o 9to5Mac, usuários do aplicativo na Índia poderão acessar mensagens de eventos e compromissos direto das sugestões da Siri, bem como da caixa de entrada do app Calendário.

Apagar telas bloqueadas

Já explicamos aqui no MacMagazine exatamente como as novas telas bloqueadas do iOS 16 funcionarão, o que incluiu também, um tour pelas ferramentas de personalização do recurso. Na nova beta, entretanto a Apple segue fazendo ajustes na interface da novidade.

You can swipe up to remove lock screens in beta 2, and I’d subjectively say the whole gallery view is a lot smoother now pic.twitter.com/lAVvE3Hocl — Benjamin Mayo (@bzamayo) June 22, 2022 Você pode deslizar para cima para remover as telas de bloqueio na versão beta 2, e eu diria subjetivamente que toda a exibição da galeria é muito mais suave agora

Como é possível notar no tweet acima, agora é possível apagar uma tela bloqueada personalizada direto do menu de seleção de wallpapers do iOS 16. Para isso, basta deslizar para cima enquanto navega pela opções para revelar um novo botão com o ícone de uma lixeira.

Seleção de wallpapers

Seguindo a mesma linha, o menu de seleção de wallpapers, presente nos Ajustes do iOS 16, agora exibe novas sugestões de personalização das telas, além de dois novões botões abaixo das miniaturas para facilitar a edição.

Atendendo a pedidos, o iOS 16 beta 2 facilitou o entendimento de que dá pra personalizar um papel de parede para cada tela. pic.twitter.com/ntUzuc9bzY — Vinícius Porto (@vinnitec) June 22, 2022

A coleção de wallpapers Astronomia, por sua vez, agora identifica a localização do usuário no planeta Terra com um indicador verde, como notado pelo iPhone in Canada. Esse detalhe pode ser visualizado na tela bloqueada.

Novos dados do app Saúde

Em uma clara preparação para as novidades do watchOS 9, a segunda beta do iOS 16 também tem novas métricas de mobilidade para o aplicativo Saúde. Entre as dados adicionados, estão coisas como “Tempo de Contato com o Chão”, “Potência de Corrida”, “Oscilação Vertical” e mais.

O app Saúde ganhou alguns dados novos em Mobilidade, tipo “tempo de contato com o chão”, “potência de corrida”, “oscilação vertical” etc. pic.twitter.com/n7wQunSPzt — Vinícius Porto (@vinnitec) June 22, 2022

Logos de empresas no Mail

Por fim, o aplicativo Mail também foi atualizado com suporte ao padrão Brand Indicators for Message Identification (BIMI), o qual permite verificar a autenticidade de emails enviados por marcas e empresas. Agora, é possível ver uma nova mensagem logo abaixo do nome do contato dizendo se o email é legítimo ou não.

In #iOS16 @Apple added support for the Brand Indicators for Message Identification (BIMI) standard in the native Mail application. pic.twitter.com/J42JGE0ulP — Charlie Fish (@char_fish) June 22, 2022 No #iOS16, a @Apple adicionou suporte ao padrão Brand Indicators for Message Identification (BIMI) no aplicativo nativo Mail.

De acordo com o MacRumors, esse padrão também evita que emails fraudulentos usem o logo de empresa para se disfarçar, já que a imagem só é exibida caso o domínio do email passe por uma verificação.

Notou alguma outra novidade? Compartilhe conosco!