O processo “triald” está consumindo muita CPU? Veja como resolver

Se você usa o Mac como o seu computador pessoal ou mesmo para o seu trabalho, já deve conhecer o aplicativo Monitor de Atividade (Activity Monitor).

Publicidade

Por lá, você pode conferir quanta energia o Mac está usando e quais aplicativos estão fazendo mais uso dela. Além disso, ele também possibilita que você encerre os processos que não estão respondendo da forma como deveriam, por exemplo.

É justamente nessa área do macOS que muitos usuários podem estar notando um consumo exagerado de CPU de uma atividade chamada triald — a qual pode estar até mesmo deixando o seu Mac sem espaço em disco, em casos mais extremos.

Mas o que seria exatamente isso e como resolver esse problema? É o que mostraremos a seguir!

O que é esse processo?

Esse processo triald , introduzido primeiramente no macOS Big Sur, parece estar interligado diretamente ao reconhecimento da Siri (a assistente pessoal da Apple), ao recurso Ditado, ao app Buscar (Find My) e ao aprendizado de máquina (machine learning) do sistema operacional.

Publicidade

Alguns relatos ainda dizem que esse processo poderia estar relacionado à instalação de softwares beta da Apple, embora outros digam que ele consome bastante energia mesmo em máquinas nunca usadas para esse fim.

E como resolver o seu alto consumo?

A dica aqui é seguir mantendo esse processo em andamento dentro do Monitor de Atividade e tentar desabilitar completamente a Siri do seu Mac para que você possa analisar no dia a dia se isso resolveu.

Publicidade

Para fazer isso, basta abrir as Preferências do Sistema, clicar em “Siri” e depois demarcar a caixa de seleção ao lado de “Ativar Pedir à Siri”.

Agora acompanhe o Monitor de Atividade e veja se o problema foi mesmo resolvido. 👨‍💻

via OS X Daily, The Eclectic Light Company