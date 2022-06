O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais popular que as pessoas estão usando em todo o mundo. Trata-se de um aplicativo gratuito, o qual permite comunicações em diferentes sistemas operacionais como Android, iOS e até em telefones Windows (sim, eles existem).

No entanto, as notificações do WhatsApp às vezes podem ser problemáticas e não funcionarem corretamente. Mas você pode resolver esse problema, e nós explicaremos como você pode fazer isso.

Por que a notificação do WhatsApp não está funcionando?

Não receber notificações no WhatsApp pode ser um pouco frustrante. Existem algumas razões pelas quais as notificações do WhatsApp não funcionam.

Em primeiro lugar, a instabilidade da conexão com a internet pode fazer com que as notificações do WhatsApp funcionem de maneira inadequada.

Às vezes, as pessoas restringem os dados do aplicativo em segundo plano para limitar o uso de dados. Isso também pode afetar a notificação do WhatsApp.

Por fim, as preferências do aplicativo para o WhatsApp podem ser configuradas incorretamente.

O que fazer quando as notificações do WhatsApp não estão funcionando

Correção 1: ative ou verifique os dados de fundo do WhatsApp

É possível que você desative acidentalmente os dados em segundo plano para o WhatsApp. O WhatsApp não será executado em segundo plano e não mostrará nenhuma notificação. Portanto, verifique se os dados em segundo plano para o WhatsApp estão ativados.

Correção 2: iMyFone Fixppo

Se você tentou soluções diferentes e ainda assim o mesmo problema persiste, tente o iMyFone Fixppo. Ele corrigirá o problema de notificação do WhatsApp sem perda de dados.

Você precisa simplesmente baixar e instalar a ferramenta no seu computador. Abra a ferramenta e conecte o seu telefone ao computador.

O aplicativo baixará o firmware mais recente do seu iPhone, detectando automaticamente o modelo do telefone. Clique em “Download” se os dados fornecidos para o seu telefone estiverem corretos.

Após o download, clique em “Iniciar para corrigir”. Seu telefone será inicializado normalmente. Agora, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Correção 3: redefinir configurações

Se as notificações do WhatsApp não estiverem aparecendo, você pode tentar redefinir todas as configurações. Vá em Configurações » Geral » Redefinir todas as configurações. Confirme sua escolha inserindo sua senha e verificando se as notificações estão funcionando ou não.

Correção 4: reinicie o seu telefone

Às vezes, trata-se de um bug simples em que as suas notificações do WhatsApp não estão aparecendo. Basta reiniciar seu dispositivo. Você pode forçar a reinicialização do iPhone mantendo pressionados o botão de Início e o botão liga/desliga por dez segundos — ou o botão lateral e um de volume, em iPhones com Face ID. Quando o logo da Apple aparecer, solte os botões e deixe o iPhone reiniciar. Ele corrigirá seu problema de notificação.

Correção 5: verifique a conexão com a internet

Como o WhatsApp exige uma conexão com a internet para executar e mostrar notificações, é possível que você não tenha conectividade estável e funcionando da internet. Vá em Configurações » Geral » Redefinir » Redefinir configurações de rede. Esse método esquecerá todas as senhas Wi-Fi, então você precisa inseri-las novamente.

Corrigir 6: excluir e reinstalar o WhatsApp

O WhatsApp, às vezes, causa problemas porque a versão específica pode ter alguns problemas. Portanto, é recomendável excluir o WhatsApp e reinstalá-lo.

Você pode usar o iMyFone ChatsBack para fazer backup dos seus dados do WhatsApp para que você não os perca. Você também pode fazer um backup individual com a ajuda dessa ferramenta. Depois de fazer o backup dos seus dados, reinstale o WhatsApp, restaure suas mensagens e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Correção 7: verifique o modo Não Perturbe

O modo Não Perturbe restringe qualquer notificação de chegar a você. É possível que, por engano, você tenha ativado. Verifique o modo Não Perturbe nas configurações. Veja se você ativou.

FAQs

O que fazer quando as notificações do WhatsApp não estão funcionando no meu Android?

Você pode simplesmente experimentar as correções mencionadas acima. O problema deve ser resolvido por alguma dessas correções. Caso contrário, você pode tentar atualizar seu software ou limpar os caches do seu telefone.

O que fazer quando as notificações do WhatsApp não estão funcionando no meu iPhone?

O WhatsApp é praticamente o mesmo para Android e iOS. No entanto, se as notificações do WhatsApp ainda não aparecerem, você poderá tentar o iTunes para restaurar seu dispositivo. Certifique-se de fazer um backup dos seus dados, pois a restauração do seu dispositivo colocará o seu telefone em modo de redefinição de fábrica.

Como gerenciar suas notificações do WhatsApp?

Nas configurações do aplicativo, você pode ver a opção de dados em segundo plano. Você pode desligá-lo para restringir ou impedir que as notificações do WhatsApp apareçam. Além disso, você pode ativar/desativar o modo Não Perturbe para gerenciar as notificações do WhatsApp.

Como desativar completamente as notificações do WhatsApp sem excluir o aplicativo?

Você pode simplesmente tocar em qualquer bate-papo em grupo ou individual e tocar em “Silenciar”. Você também pode selecionar o período para que a notificação fica sem aparecer. Clique em “OK” para confirmar as suas configurações.

Além disso, você também pode desmarcar a caixa “Mostrar notificações”, para impedir que todas as notificações apareçam acessando Configurações » Notificações.