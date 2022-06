O que fazer se as portas USB do Mac não estiverem funcionando corretamente?

Apesar de estarmos vivendo cada vez mais em um mundo sem fio (seja usando as redes Wi-Fi ou outras tecnologias como o AirDrop e os backups na nuvem), fato é que as portas USB dos nossos computadores ainda são importantes para muitos momentos.

Porém, se o seu periférico não estiver funcionando da maneira correta, isso pode ser um problema. Por isso, separamos por aqui algumas dicas que podem ajudar nesses casos.

Vamos nessa?! 👨‍💻

Certifique-se de que o dispositivo esteja plugado corretamente na porta do Mac. Caso haja outra porta livre, tente usar ela. Caso ele continue não funcionando, entre em contato com a fabricante do acessório.

Se conseguir usá-lo depois de fazer essa alternância entre as portas, conecte outro dispositivo à primeira porta. Se não tiver sucesso, desligue o Mac e desconecte o cabo da tomada. Espere por um minuto, conecte-o à tomada novamente e inicialize a máquina.

Alguns dispositivos requerem que você instale um software para usá-lo. Por isso, verifique com a fabricante se não é necessário que você faça isso.

Veja se o dispositivo USB está aparecendo nas “Informações do Sistema”. Para isso, abra o app Informações do Sistema (localizado dentro da pasta “Outros” do Launchpad — ou procure por ele no Spotlight) e veja se o aparelho está listado na seção “Hardware”, na barra lateral esquerda.

Tente encerrar e abrir o aplicativo que usa o dispositivo.

Se estiver usando um hub USB, verifique se ele usa a mesma velocidade.

Caso esteja com muitos acessórios conectados ao Mac, desconecte todos eles da máquina (exceto aquele que estiver testando). Verifique também se nenhum hub está conectado a ela. Caso o acessório funcione corretamente, o problema pode estar em um dos outros dispositivos ou no próprio hub USB. Reconecte-os aos poucos e, quando descobrir qual deles está causando o problema, verifique a documentação dele para achar a solução do problema.

Tente reiniciar o Mac indo até o menu Apple (no canto superior esquerdo) e clicando em “Reiniciar…”. Por fim, confirme em “Reiniciar”.

E se nada resolver?

Caso nenhum desses tópicos ajude a resolver o seu problema, pode ser que ele esteja no próprio Mac ou no componente USB da máquina. Nesses casos, a nossa dica é entrar em contato diretamente com a Apple.

Assim, você garante que o Mac receberá um suporte sem o risco de violar a garantia. Entre em contato com o suporte da empresa, seja pelo telefone 0800-761-0880, pelo site ou pelo app Suporte da Apple.

Também é possível marcar um horário em uma das duas Apple Stores localizadas no Brasil ou num Centro de Serviço Autorizado Apple.