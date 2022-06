Versão beta do Safari chega com novidades do macOS Ventura 13

Como vem acontecendo nos últimos anos, a Apple liberou uma nova versão do Safari Technology Preview, navegador usado para testes de recursos que em algum momento chegarão à versão estável.

Com o recente lançamento da primeira versão beta do macOS Ventura 13, a Maçã agora se viu apta a lançar também o Safari Technology Preview 147, a qual traz os recursos que foram anunciados para o browser no macOS 13.

De acordo com a Apple, muitos dos recursos anunciados pro Safari 16 já estão disponíveis, como alguns destacados pela empresa nas notas de lançamento da nova versão — entre eles, a possibilidade de usar o Texto ao Vivo (Live Text) para selecionar e interagir com textos também em vídeos ou até mesmo traduzir textos em imagens da web em Macs com chips da Maçã.

Também já está disponível o suporte às Chaves-senha (Passkeys), o novo tipo de autenticação sem senhas que tornará mais seguro e fácil logar em sites — solução semelhante às que serão implementadas também pelo Google e pela Microsoft.

Outro recurso muito bem-vindo também é o suporte a notificações push de forma mais ampla, de modo a permitir que usuários recebam notificações mesmo com o navegador fechado.

Não menos importante, temos melhorias nas extensões web do navegador, a conversão de extensões pelo Inspetor Web e a nova ferramenta de visualização de elementos para desenvolvedores, o Inspetor Flexbox.

Como nem tudo são flores, no entanto, alguns futuros recursos do Safari ainda não foram lançados no Technology Preview, como o compartilhamento/sincronização de grupos de abas com a família.

O Safari Technology Preview 147 pode ser baixado nessa página e é compatível com o macOS Monterey 12.3 ou superior, bem como (obviamente) com o macOS Ventura (caso você já esteja rodando a versão beta dele).