Apple ficou com 62% do mercado de smartphones premium no 1º trimestre

E depois de o iPhone 13 ser o smartphone mais vendido do mundo no primeiro trimestre do ano, mais boas notícias para a Apple! Segundo a Counterpoint Research, a Maçã dominou o segmento premium (modelos acima de US$400) no início do ano. Precisamente, 62% dos aparelhos desse mercado no período foram da empresa, com o iPhone 13 em primeiro lugar.

No geral, o começo deste ano não foi um bom momento para o mercado de smartphones, que diminuiu 10% em relação ao mesmo período do ano passado — nem para o segmento premium, o qual registrou números 8% menores quando comparados com o primeiro trimestre de 2021. A situação, porém, está boa para a Apple: a empresa teve o melhor resultado para essa época do ano desde o início de 2017, com o iPhone 13 sendo o smartphone com o maior número de vendas desde outubro de 2021.

Em comparação com o ano passado, a Apple viu sua participação no mercado subir de 57% para 62%. Já a Samsung diminuiu de 18% para 16%, com atrasos no lançamento do Galaxy S22 — embora a Counterpoint tenha afirmado que a linha da sul-coreana esteja indo bem. A chinesa Huawei amargou um decréscimo 9% para 3% de marketshare, com inclusive a Apple capturando parte desses consumidores.

O gráfico abaixo mostra a transformação do mercado do primeiro trimestre de 2021 para o mesmo período de 2022:

A lista do cinco smartphones premium mais vendidos do primeiro trimestre de 2022 é dominada pela Apple. Temos, em primeiro lugar, o iPhone 13, com 23%, seguido pelos modelos 13 Pro Max (13%), 13 Pro (9%), e 12 (8%). Em quinto lugar, apareceu o Galaxy S22 Ultra, com apenas 3% de participação no segmento. Como lembrou o AppleInsider, a ausência do iPhone 13 mini por aqui deve também estimular o fim desse modelo.

No segmento super premium — composto por aparelhos que custam mais de US$1.000 —, a história não foi muito diferente. Os iPhones 13 Pro e 13 Pro Max abocanharam mais de dois terços das vendas desse mercado, que tiveram um crescimento de 164% em relação ao mesmo período em 2021.

O interessante é que os smartphones mais caros são também a fatia do mercado com crescimento mais rápido. Na China, 20% de todas as vendas são de super premiums, onde também os usuários da grande base existente da Huawei são importantes para outras marcas se expandirem. A Counterpoint lembra, ainda, que mercados emergentes como América Latina e Índia vêm ganhando importância para esse segmento.

Algo igualmente importante observado pelo Cult of Mac é que o mercado dominado pelos Androids é também o que a Apple não participa: o de smartphones básicos. Todos os iPhones, ao menos no lançamento, são smartphones premium, com preço acima de US$400. Isso torna a interpretação dos dados um pouco mais complexa, já que é natural que outras marcas não dominem o segmento dos mais caros, além de tornar mais provável consumidores da Apple pagarem mais em aplicativos e acessórios.

Ainda assim, é inegável como o iPhone mantém sua participação entre os smartphones premium e mesmo no mercado em geral. Ao passo que é bom para a Apple, também “sobe o sarrafo” para manter essa marca com os próximos lançamentos, como o suposto “iPhone 14”, sobre o qual já acompanhamos vários rumores.

