Apple TV+ terá nova adaptação de “Buccaneers”

Mais uma produção do Apple TV+ está chegando por aí logo, logo, conforme publicou o Deadline.

A série, que ainda não tem nome, será uma adaptação do romance inacabado de 1938 “The Buccaneers”, de Edith Wharton. O romance já foi adaptado anteriormente para uma minissérie nos anos 1990, mas a produção seria uma nova adaptação.

Garotas com dinheiro, homens com poder. Dinheiro novo, segredos antigos. Um grupo de garotas americanas divertidas se depara com a temporada de espartilhos londrinos na década de 1870, dando início a um choque cultural anglo-americano, quando a terra britânica é infiltrada por um refrescante desrespeito por séculos de tradição. Enviadas para conseguir maridos e títulos, os corações das bucaneiras estão focados em muito mais do que isso, e dizer “sim” é apenas o começo.

Entre o elenco estão Kristine Froseth (“The Assistant”) como Nan St. George, Alisha Boe (“When You Finish Saving The World”) como Conchita Closson, Josie Totah (“Galera do Barulho”) como Mabel Elmsworth, Aubri Ibrag (“Clube de Mergulho”) como Lizzy Elmsworth, Imogen Waterhouse (“Posto de Combate”) como Jinny St. George e Mia Threapleton (“A Sombra do Reino”) como Honoria Marable.

A produção será roteirizada por Katherine Jakeways (“Tracey Ullman’s Show”) e dirigida pela vencedora do BAFTA Susanna White (“Jane Eyre”). Ambas serão também produtoras executivas junto a Beth Willis (“Doctor Who”), George Faber (“National Treasure”).

A série, que será produzida pelo Apple TV+ com a The Forge Entertainment, terá oito episódios com uma hora de duração cada, e já está em fase de produção na Escócia.

