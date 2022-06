Diretora de “The Morning Show” assina contrato de exclusividade com a Apple

O sucesso da série dramática “The Morning Show”, do Apple TV+, aparentemente está fazendo a Maçã se esforçar para manter alguns dos nomes responsáveis pela produção ligados ao seu serviço de streaming. Nesta semana, foi a vez de Mimi Leder, produtora executiva da série, estender seu vínculo com a empresa.

Publicidade

De acordo com a Variety, Leder assinou recentemente um contrato multianual de exclusividade com a Apple. Nenhum valor foi revelado, mas, segundo os termos do acordo, ela desenvolverá séries somente para o Apple TV+ ao longo dos próximos anos.

Leder já recebeu dez indicações ao Emmy durante sua carreira, tendo vencido em duas oportunidades: uma como diretora e outra como produtora executiva. Entre alguns de seus trabalhos mais famosos, estão séries como “The Leftovers” e “Shameless”. Além de produtora executiva, ela também chegou a dirigir alguns episódios de “The Morning Show”.

Leder agora se junta a outros nomes que trabalham na produção de conteúdos exclusivos para o Apple TV+, como Martin Scorsese, Julia Louis-Dreyfus, Idris Elba, Leonardo DiCaprio, Alena Smith, Sharon Horgan, Cary Fukunaga e Siân Heder.

Publicidade

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.