Distribuidora da Apple agora vende iPhones usados no Brasil

A Allied, empresa responsável pela distribuição de produtos de marcas como Apple e Samsung no varejo brasileiro, inaugurou nesta semana a Trocafy, sua loja de smartphones seminovos e usados no país. Com descontos de até 50% em alguns aparelhos, a plataforma chega para assumir o lugar da Brused, adquirida pela empresa no fim de 2021.

Publicidade

A Trocafy oferece desde aparelhos devolvidos por consumidores poucos dias após a compra até smartphones que foram efetivamente usados, mas que ainda estão em um bom estado de conservação. Como parte dos modelos vendidos já não contam mais com a garantia dos fabricantes, a própria loja oferece 3 meses de garantia, além de um prazo de 10 dias para devolução.

Cada dispositivo passa por um controle de qualidade feito por profissionais treinados e certificados, reforça a empresa. É possível encontrar aparelhos listados “como novos”, com “sinais de uso” e “zerados”.

De acordo com o CEO da Allied, Silvio Stagni, a plataforma buscar atender pessoas que não estão muito dispostas a arcar com os preços praticados pelo varejo:

Os smartphones recertificados tendem a ser de 30% a 50% mais baratos, o que permite a compra de bons aparelhos a um preço acessível ao consumidor.

Em um primeiro momento, a loja oferecerá apenas smartphones da Apple, da Samsung e da Motorola, mas é esperado que mais marcas sejam adicionadas no futuro. Boa parte dos iPhones vendidos, vale notar, são recebidos por meio do programa iPhone pra Sempre, lançado em 2020.

Publicidade

No momento da redação deste artigo, é possível encontrar um iPhone 13 mini azul de 128GB “zerado” por R$4.050 na Trocafy. Na Apple, o mesmo modelo é vendido por R$6.375.

Essa e outras ofertas podem ser conferidas no site oficial da loja.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via iHelp BR

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.