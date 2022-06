Garanta que anexos enviados pelo Mail sejam abertos em PCs [Mac]

Se você usa o aplicativo nativo Mail no Mac e já enviou mensagens para usuários de PCs com Windows, sabe que nem sempre as coisas funcionam como deveriam.

Para se certificar de que o destinatário poderá abrir os anexos dos emails sem nenhum tipo de problema, o app para macOS permite que você siga alguns procedimentos e dicas supersimples para que tudo ocorra como deve ser.

Confira, a seguir, os detalhes de como garantir que usuários de computadores com Windows recebam os seus emails e possam abrir os anexos contidos neles!

Para se certificar de que todos os email sejam compatíveis com o Windows

Se quiser se certificar de que todas as mensagens enviadas pelo Mail sejam devidamente compatíveis com o Windows, vá em Editar » Anexos na barra de menus e certifique-se de que a opção “Sempre Enviar Anexos Compatíveis com o Windows” está ativada.

Para se certificar de que apenas um email específico seja compatível com o Windows

Caso queira que esse comportamento se aplique apenas a um email específico, inicie uma nova mensagem normalmente, em Arquivo » Nova Mensagem na barra de menus (ou usando o atalho ⌘ command N ).

Depois de selecionar o botão representado por um clipe e a janela dos anexos for aberta, clique em “Opções” (no canto inferior esquerdo) e marque “Enviar Anexos Compatíveis com o Windows”.

Outras dicas

Confira outras dicas também podem garantir que os anexos poderão ser visualizados em um PC com o Windows instalado:

Priorize o envio de documentos no formato PDF ao invés do formato original. Assim, certamente eles poderão ser lidos por todos os dispositivos — incluindo computadores com o Windows.

Use as extensões nos nomes dos arquivos (como o .docx no caso de um documento do Microsoft Word, por exemplo). Ou seja, deixe elas visíveis.

no caso de um documento do Microsoft Word, por exemplo). Ou seja, deixe elas visíveis. Caso o usuário do Windows receba dois anexos (como MeuArquivo e . _MeuArquivo ), peça para que ele ignore o arquivo com o sublinhado.

Esperamos que essas dicas tenham lhe ajudado por aí! 😉