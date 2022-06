iMazing agora suporta betas do iOS/iPadOS 16 e do macOS 13

O popular utilitário iMazing, focado no gerenciamento de iPhones e iPads, foi atualizado nesta semana com suporte para as versões beta do iOS 16, do iPadOS 16 e do macOS Ventura 13, além de alguns outros recursos focados na reprodução de músicas.

A nova versão 2.15.6 já está disponível gratuitamente para download e traz suporte para praticamente todos recursos apresentados pela Apple durante a WWDC22, com exceção das novas mensagens editáveis/apagáveis do iMessage. Entretanto, a desenvolvedora DigiDNA prometeu adicionar suporte completo aos sistemas até o lançamento das primeiras betas públicas.

Pouco antes, com a versão 2.15, a seção do iMazing dedicada ao gerenciamento de músicas baixadas em iPhones, iPads e iPods foi repaginada, contando agora com seu próprio reprodutor integrado. Com isso, é possível escutar qualquer faixa armazenada nesses dispositivos sem precisar abrir outro aplicativo.

Além disso, o utilitário também traz agora melhorias na transferência de músicas, suporte para capas de álbuns, novas opções de gerenciamento de playlists e uma nova visualização dos arquivos. Músicas protegidas por direitos autorais, entretanto, não podem ser mais copiadas para dispositivos não autorizados.

Audiolivros, por sua vez, agora são encontrados na seção dedicada ao gerenciamento de livros, e não mais juntos de músicas. Por fim, o update também corrige uma série bugs.

Boas adições, não? É possível adquirir o iMazing nessa página.

