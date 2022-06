Instagram testa escaneamento facial para verificar idade

O Instagram está testando novos métodos para verificar a idade de usuários, incluindo uma ferramenta de inteligência artificial criada por uma empresa terceirizada, a Yoti, capaz de estimar quantos anos você tem apenas escaneando seu rosto.

Com isso, alguns usuários nos Estados Unidos, inicialmente, terão duas novas opções para comprovar sua idade: comprovação social e estimativa por IA. Vale notar que a opção para enviar um documento oficial com foto continuará disponível.

Com relação ao primeiro método, o Instagram pedirá a três seguidores mútuos do usuário em questão que eles confirmem quantos anos cada um têm — eles precisam ter mais de 18 anos e terão três dias para responder ao pedido do Instagram.

Já o segundo método envolve a tecnologia da Yoti, na qual usuários deverão enviar uma selfie em vídeo movimentando a cabeça de acordo com as instruções na tela. Esse processo é o mais rápido, uma vez que leva até 20 minutos para o sistema determinar a sua idade.

Você pode experimentar o sistema da Yoti na web nessa página (a empresa diz que não retém nenhum dado que você compartilha).

Existem dois casos de uso para o sistema de verificação em testes pelo Instagram: adultos que se registraram como adolescentes por engano e tentam inserir a idade correta; adolescentes que estão tentando contornar as restrições apropriadas à idade da plataforma.

Não obstante, isso não altera a verificação no processo de registro em que você deve inserir sua data de nascimento. De acordo com as regras da empresa, você precisa ter pelo menos 13 anos para criar uma conta no serviço.

