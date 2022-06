iOS 16 e macOS Ventura: novas betas revelam mais novidades

Sempre que são liberadas novas versões de testes dos sistemas operacionais da Apple, como aconteceu ontem com as segundas betas, são encontradas novidades não mencionadas pela companhia ou mesmo detalhes sobre os recursos anunciados.

Ontem mesmo nós já falamos sobre algumas novidades do iOS 16 beta 2 e, agora, foram encontradas mais algumas mudanças que estarão no iOS 16 — e uma superimportante no macOS Ventura 13.

Edição de mensagens em versões antigas do iOS

Assim como anunciado na WWDC22, a partir do iOS 16 será possível apagar ou editar suas mensagens enviadas no iMessage. Entretanto, como isso só funcionará no próspero sistema, muitos se perguntavam como a mensagem apareceria em iPhones mais antigos, sem essa função.

Para as mensagens apagadas, infelizmente, nada mudará. Ou seja, mesmo que você a remova, se o contato estiver no iOS 15 ou anterior, a mensagem continuará lá.

Entretanto, para as mensagens editadas, a Apple deu um jeito: se algum contato estiver em um sistema anterior ao iOS/iPadOS 16, ele receberá a mensagem original e, logo abaixo, um alerta do tipo “Editado para” com a nova mensagem exibida em seguida. Não é a solução mais elegante, mas é alguma solução, pelo menos.

Novo menu para betas de HomePods

Seguindo a notícia de que, pela primeira vez, os HomePods [mini] terão versões beta públicas liberadas, a nova beta do iOS 16 revelou um menu específico para controlar as essas versões dos alto-falantes inteligentes no aplicativo Casa (Home).

Para os que já testavam as betas nos HomePods, era preciso configurar um perfil beta para cada um. Com essa novidade, agora será possível escolher exatamente qual dispositivo receberá a atualização de teste, com um só perfil beta — e se você desejar parar com os testes, também é só desativar. Entretanto, esse perfil precisa já estar configurado para que o usuário veja a opção do novo menu.

Um fato intrigante é que somente foram identificados nos testes os HomePods mini, o que talvez possa sugerir que o HomePod original não receberá a beta pública. 🤔

Mais novidades do novo reprodutor de vídeo

A Apple decidiu remodelar completamente o reprodutor de vídeo dos novos iOS/iPadOS 16, como já citamos aqui. No ano passado, o tvOS 15 ganhou uma nova experiência de vídeo e, muito provavelmente a partir do que aprendeu com essa mudança, a empresa trouxe uma nova interface também para seus dispositivos móveis.

A grande diferença é que as principais funções (play/pause, retornar ou avançar) estão centralizadas na tela em vez de em uma pequena barra inferior. O tempo de retorno ou avanço passou de 15 para 10 segundos e, felizmente, você não vai mais precisar dar um toque na tela para aparecer os controles e depois tocar para pausar: agora basta tocar no meio da tela enquanto um vídeo estiver reproduzindo que o app pausará o conteúdo, como se houvesse um botão estivesse invisível.

Quanto aos gestos, será possível fazer o movimento de pinça para deixar ou tirar o vídeo do modo tela cheia, o que é muito mais natural do que os dois toques atuais. E para movimentar a barra de reprodução e colocar no ponto exato que você quer, basta tocar em qualquer ponto da tela e fazer um movimento para trás (se quiser voltar o tempo) ou para frente (se quiser adiantar).

Em relação ao design, as barras para cada opção foram substituídas por apenas elementos flutuantes por cima do conteúdo, dando um ar mais minimalista. Além disso, os títulos estão mais visíveis e uma pequena descrição do conteúdo é mais facilmente acessada.

A mudança ocorre automaticamente em todo o sistema, tanto ao reproduzir vídeos nos apps da Apple quanto nos de terceiros — com exceção, é claro, daqueles que optarem por utilizar seus próprios reprodutores.

Salvar captura em “Notas”

Outra novidade que apareceu na beta mais recente do iOS 16 foi uma opção extra quando você realiza uma captura de tela. Agora, será possível “Salvar em Nota Rápida”, que leva a imagem diretamente a uma nova anotação.

O iOS 16 beta 2 adicionou uma nova opção de salvar um captura de tela em uma “Nota Rápida”, caso você queira salvar no Notas e adicionar comentários. 📝 pic.twitter.com/815xLainh9 — Vinícius Porto (@vinnitec) June 23, 2022

iPadOS 16: suporte a monitores Super Ultra-Wide

Em um post no Reddit, um usuário compartilhou uma imagem do seu iPad conectado a um monitor Super Ultra-Wide utilizando o novo recurso do sistema, o Stage Manager.

Esse recurso só está presente em iPads com M1, e nesta versão beta parece ter expandido também aos monitores Super Ultra-Wide. No caso da imagem acima, vemos o monitor CJ890 da Samsung, com 43 polegadas, resolução de 3840×1200 pixels e proporção de 32:10.

macOS Ventura 13: recurso de segurança

Nós já comentamos aqui que, a partir do macOS 13, usuários de MacBooks Air/Pro precisarão conceder permissão quando novos acessórios forem conectados às entradas USB ou Thunderbolt. Conforme a Apple afirma em uma nota oficial sobre a versão, essa mudança ocorrerá somente em “Macs portáveis” (ou seja, MacBooks) com chips da própria empresa (M1 ou posterior). E o recurso já está rolando no macOS Ventura 13 beta 2.

Com exceção de adaptadores de energia e monitores, todos os novos acessórios conectados ao MacBook solicitarão aprovação do usuário. A medida de segurança é ótima principalmente no caso de alguém querer pegar algum dado seu sem permissão, ou se você perdeu o seu dispositivo.

Quanto aqueles hubs de acessórios, basta você conceder a permissão para ele e os demais dispositivos conectados a ele estarão livres para acessar o computador. Todos os dispositivos, mesmo se você optar por não permitir, serão carregados normalmente.

A opção ficará ativada como padrão, mas pode ser desativada nas Preferências do Sistema. Os dispositivos aprovados poderão acessar um Mac bloqueado por três dias.

Está testando os novos sistemas? Se encontrar alguma novidade, nos envie! 😉

