iPhone funcional é achado após 10 meses no fundo de um rio

Cá estamos com mais uma daquelas histórias cabulosas sobre iPhones que sobreviveram a situações extremas. E, desta vez, o caso vem do Reino Unido, onde um iPhone XR foi encontrado após 10 meses no fundo de um rio e… ainda estava funcionando!

O britânico Owain Davies perdeu seu dispositivo no rio Wye, perto da cidade de Cinderford, em agosto de 2021, durante uma canoagem — segundo informações da BBC.

Eu estava em uma canoa com outra pessoa e ela provavelmente não deveria ter se levantado, pois nem é preciso dizer que caímos. O telefone estava no meu bolso de trás e, assim que estava na água, percebi que o telefone havia sumido.

A história, porém, não termina aí. No início de junho deste ano, um outro homem, chamado Miguel Pacheco, encontrou o dispositivo enquanto também praticava canoagem no rio. Ele o levou para casa, secou-o e publicou imagens do aparelho na tentativa de rastrear seu dono.

Pacheco disse que achava que os esforços não serviriam “de nada”, já que o iPhone estava cheio de água. Ainda assim, ele secou o dispositivo com um compressor de ar antes de colocá-lo em um armário de ventilação para secar. Quando ele o colocou no carregador, na manhã seguinte, o fundo mostrava uma foto de um homem e uma mulher, além da data 13 de agosto — quando o dispositivo caiu na água.

Pacheco postou imagens no Facebook, as quais foram compartilhadas mais de 4.000 vezes. Amigos de Davies reconheceram as imagens e entraram em contato, e só assim o dispositivo foi finalmente devolvido — em pleno funcionamento!

Ele também elogiou Pacheco por se esforçar para salvar o dispositivo: “Minha reação natural seria entregá-lo ao pub [bar] mais próximo. Não seria usar meu compressor de ar para secá-lo e tentar revivê-lo”, disse ele.

Os iPhones mais recentes possuem classificação IP68, ou seja, são resistentes à água numa profundidade de 6 metros por até 30 minutos; o iPhone XR, especificamente, possui resistência à água a uma profundidade de 1 metro por até 30 minutos. No entanto, existem muitos relatos de iPhones que sobrevivem a períodos muito maiores, como no caso em questão.

