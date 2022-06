Mail: como inserir um desenho em uma mensagem [iPhone, iPad e Mac]

Para facilitar a inserção de desenhos e manuscritos, a Apple possibilita que você desenhe usando uma ferramenta nativa nos seus sistemas operacionais dentro dos próprios aplicativos nativos, como é o caso do Notas (Notes).

Outro exemplo desses é o Mail, app dedicado ao envio e recebimento de emails. De um jeito superfácil, é possível adicionar um desenho na hora que você estiver escrevendo uma nova mensagem.

O mais bacana é que isso pode ser feito pelo Mac (com o uso do trackpad ou do mouse), pelo iPad (com o uso dos dedos ou do Apple Pencil) e até mesmo pelo iPhone, também usando os dedos.

A seguir, veja como fazer isso pelos seus dispositivos!

Como inserir um desenho dentro do Mail do iPhone/iPad

Abra o Mail, toque no botão de novo email (no iPhone, ele fica no canto inferior direito).

Depois de inserir informações como o remetente e o assunto, toque uma vez no campo de texto (até que a barra de ferramentas de inserção/seleção apareça). Por fim, toque na flechinha até que a opção “Inserir Desenho” apareça — isso também pode ser feito através de um atalho acima do teclado. Toque na seta (ao lado das sugestões de palavras) e selecione o ícone do lápis.

Com isso, uma página de desenho em branco aparecerá na tela juntamente às ferramentas de desenho e escrita (como lápis, marcador de texto e régua). Depois, use a sua imaginação para inserir o desenho usando o seu dedo ou o Apple Pencil (se estiver no iPad).

Quando estiver satisfeito com o resultado, toque em “OK” (no iPhone, ele fica no canto superior esquerdo) e escolha “Inserir Desenho”. Ou, se preferir, selecione “Salvar em Arquivos” para salvá-lo nesse app.

Como inserir um desenho dentro do Mail do Mac

Com o Mail aberto, vá até Arquivo » Nova Mensagem na barra de menus (ou, se preferir, use o atalho ⌘ command N ).

Em seguida, clique no ícone localizado no canto superior direito da janela do novo email e selecione “Adicionar Desenho”. Nesse caso, uma janela abrirá no seu iPhone pra que você faça o desenho nele.

Se preferir, isso também pode ser feito clicando com o botão direito do mouse no corpo do email e selecionando “Inserir Desenho”. Nessa opção, você desenhará livremente na mensagem usando o computador.

Depois que estiver satisfeito com o desenho, clique em “OK” (no canto superior direito) para salvá-lo e inseri-lo no email.

Bem bacana, não acham?! 😊