Nova versão do Chrome para iOS/iPadOS traz menu renovado

Nesta semana, o Google está liberando a versão 103 do Chrome, com diversas novidades para iPhones e iPads. Os recursos concentram-se entre novos designs para certas áreas do aplicativo e mais segurança no uso.

Publicidade

Inicialmente, conforme mostrou o 9to5Google, o menu que aparece ao tocar no ícone com três pontinhos ganhou um novo design. Agora, as opções “Favoritos”, “Histórico”, “Lista de Leitura”, “Senhas”, “Downloads”, “Abas Recentes” e “Configurações” ficam num carrossel horizontal colorido, enquanto outras como “Recarregar”, “Nova Aba” e “Nova Aba Anônima” ficam numa lista abaixo, que pode ser expandida.

Além disso, foi criada uma nova tela, para “quando você esteve fora” do Chrome por um tempo. A interface, mostrada na imagem abaixo, torna mais fácil fazer buscas e encontrar novas informações, além de mostrar páginas recentemente visitadas. A novidade já vinha sendo testada e está chegando ao iOS antes do Android!

E as novidades não param por aí. O Google implementou o recurso de navegação segura com maior proteção para o Chrome no iOS. Com ele, a proteção é melhorada e funciona em tempo real, alertando para ameaças de maneiras proativa. A função pode, ainda, avisar quando algum usuário ou senha digitado em sites foi comprometido em vazamentos de dados online.

Publicidade

Também em matéria de segurança, agora o navegador poderá ser usado como aplicativo padrão para preenchimento de senhas em todo o sistema. A novidade é ainda mais bem-vinda quando lembramos de recurso de criptografia de senhas no dispositivo anunciado pelo Google ainda nesta semana.

Outros dois novos recursos bastante interessantes estão sendo adicionados. Um deles não é distintivamente visível, mas promete tornar as traduções de páginas mais rápidas, por meio de aprendizado de máquina. O outro são as Ações do Chrome, que permitem procurar e iniciar, como diz o nome, ações dentro do aplicativo apenas digitando-as na barra de pesquisa. Ou seja, basta escrever coisas como “apagar histórico” e “abrir aba anônima” e uma opção já aparece em meio às sugestões de busca.

Por fim, nas notas de atualização estão, ainda, registradas as seguintes melhorias:

Gerenciamento de permissões de câmera e microfone para sites específicos com os respectivos ícones na barra de endereço;

Agora é possível fazer o download de arquivos do iCalendar (iCal) [esse nome já era, Google] e adicionar à sua Agenda;

O Chrome vai remover páginas “Nova guia” duplicadas em segundo plano;

Melhorias de estabilidade e performance.

Bem legais as novidades, não?