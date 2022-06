★ O novo telefone flagship da POCO, com Snapdragon 870, está chegando!

O que é mais importante quando você escolhe um novo telefone? Tela? Câmera? Ou bateria? Não importa o que você está procurando — fotos nítidas, bateria de longa duração ou qualquer outro, o chipset de um telefone é o mais importante. O processador afeta tudo. Se o telefone funciona de forma estável durante os jogos, se superaquece ou se pode ser usado sem problemas no dia a dia, tudo é afetado pelo chipset.

Como determinar se um processador é bom: desempenho e consumo de energia. O primeiro afeta a fluidez do telefone, o segundo afeta a vida útil da bateria e o calor. Geralmente, o chipset topo-de-linha tem um ótimo desempenho, mas alguns problemas de consumo e de energia/superaquecimento.

O chipset de entrada tem um consumo de energia menor, mas um desempenho ruim. Parece inerentemente difícil equilibrá-los em um chipset de smartphone, não é? Apenas alguns chipsets oferecem alto desempenho, baixo consumo de energia e baixo calor ao mesmo tempo. O novo telefone flagship da POCO, o POCO F4, é alimentado pelo Snapdragon 870, um núcleo poderoso com baixo consumo de energia e alto desempenho.

Desempenho superior, não apenas um chipset.

O Snapdragon 870 foi amplamente elogiado por seu desempenho, principalmente com seu baixo consumo de energia e calor. O Snapdragon 870 funciona de forma suave e consistente, seja para uso diário ou para jogos 3D. Devido a isso, o Snapdragon 870 não é apenas para geeks e gamers, mas também para usuários comuns.

Para tornar o Snapdragon 870 mais estável, o POCO F4 também adiciona a tecnologia VC LiquidCool 2.0. Com uma área de resfriamento de 3.112mm² e até 7 camadas de grafite de resfriamento, o LiquidCool 2.0 permite que o Snapdragon 870 ofereça desempenho aprimorado mesmo ao jogar jogos 3D.

O POCO F4 também está equipado com UFS 3.1 e memória LPDDR5 avançada para o Snapdragon 870, por isso possui um desempenho rápido e estável para multitarefa, transferência de arquivos, carregamento de jogos grandes e uso diário.

Tela reta emblemática, excelente experiência

Da mesma forma, o POCO F4 agora também vem equipado com uma tela flagship.

O POCO F4 usa uma tela reta da Samsung, a E4 AMOLED , que possui um brilho máximo de até 1.300 nits e uma taxa de contraste superalta de 5000000:1, proporcionando uma excelente exibição em jogos, vídeos e fotos. Com gradação de cores de nível profissional e Dolby Vision, suas necessidades de entretenimento de áudio e vídeo e uso profissional podem ser atendidas.

A tela reta do POCO F4 com alta taxa de atualização de 120Hz também é bastante atrativa para gamers! A tela reta é mais suave e possui um display melhor, que se adapta mais aos gamers se comparada a uma tela curva. Além disso, ele também possui uma taxa de atualização muito alta de 120Hz, o que significa que você sentirá a suavidade sempre que deslizar o telefone — e estará sempre um passo à frente no jogo, em que cada segundo conta.

Carga mais rápida, bateria maior

Você está preocupado que o seu telefone fique sem bateria antes de sair de casa? Não se preocupe, o POCO F4 vem com um carregamento turbo de 67W.

Com carregamento turbo de 67W, seu POCO F4 será totalmente carregado em 38 minutos para que você possa recarregá-lo enquanto lava a louça ou faz uma refeição rápida, saindo de casa sem preocupações.

O POCO F4 tem um bom desempenho de bateria, equipado com um componente de 4.500mAh — e, claro, com o excelente consumo de energia do Snapdragon 870. Se o seu uso é leve, você nem precisa recarregar o telefone todos os dias; se joga bastante, pode fazer isso após horas em jogos pesados.

Resumindo: desempenho superior, o excelente Snapdragon 870, Tecnologia LiquidCool 2.0, tela AMOLED de 120Hz… tudo isso faz do POCO F4 o carro-chefe impecável em todos os aspectos. Sabe-se que a marca POCO tem uma grande reputação e a confiança dos consumidores há muito tempo, e com a chegada do POCO F4, ele se tornará um dos celulares mais popular em 2022, como um excelente carro-chefe.

Você pode seguir a conta oficial do Twitter do POCO se estiver interessado no POCO F4. A conferência de lançamento global será realizada no dia 23 de junho às 9h (horário de Brasília), na qual mais surpresas serão reveladas.

Comente aqui e vamos conversar sobre o que você achou do POCO F4!