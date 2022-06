Referências a novo Siri Remote surgem nos códigos do iOS 16

De acordo com Aaronp613, colaborador no site AppleDB, foram encontradas referências a um possível novo Siri Remote, o controle remoto da Apple TV. Segundo ele, os códigos das duas primeiras versões do iOS 16 têm inscrições para "SiriRemote4" e "WirelessRemoteFirmware.4" , que não correspondem à atual versão do produto.

Aaron adiciona, ainda, que os modelos anteriores do controle são identificados como "SiriRemote," , para o original, "SiriRemote2," — no caso do revisado com um círculo ao redor do botão “Menu” — e "SiriRemote3" , que é o último lançado, na cor prata.

"SiriRemote4" , pois, possivelmente faz referência a um modelo ainda não lançado do acessório. Não há, contudo, detalhes mais aprofundados sobre o que foi encontrado, tampouco isso significa uma garantia de que veremos um novo controle ou até uma nova versão da Apple TV.

Referências em códigos não são uma maneira nova de confabular sobre etapas ocultas do desenvolvimento de produtos. Vimos recentemente referências encontradas sobre o Stage Manager, além de outras sobre o modo Foco e sobre o especulado headset de realidade aumentada da Apple.

O rumor sobre o Siri Remote, porém, vai ao encontro do que o analista Ming-Chi Kuo comentou no mês passado sobre o possível lançamento de uma Apple TV mais barata. Segundo Kuo, a Apple lançaria um novo modelo da set-up box no segundo semestre de 2022, de modo a fortalecer o produto perante a concorrência.

Ultimamente, a Apple TV vem sendo mais esquecida do que lembrada. A empresa tem dado bastante atenção ao serviço de streaming Apple TV+, que funciona em vários outros dispositivos — inclusive smart TVs —, mas deixando o hardware que originou essa linha de produtos e serviços na empresa um pouco de lado. Chamou a atenção, por exemplo, a completa ausência do tvOS 16 na WWDC22.

Quem sabe a Apple ainda não trará alguma novidade este ano, não é?

via MacRumors