Air Twister, do criador de Shenmue, chega ao Apple Arcade

Assim como fez com Frogger, o Apple Arcade continua seguindo sua estratégia de “renovar” títulos do passado com a estreia, hoje, de Air Twister.

Nesse jogo de fantasia, você precisará lutar para eliminar todos os invasores… enquanto voa! A personagem principal cujo papel você assume é a princesa Arch, que utiliza todas as armas para salvar seu planeta da destruição.

Contando com uma mecânica fácil para se mover pela tela, você precisa ser rápido e atirar em todos os inimigos, como bolas e cisnes gigantes voando pelo céu, dragões esqueléticos e mais outras tantas criaturas. Além disso, a cada fase, você enfrenta um chefão terrível!

Ao colecionar estrelas (pontos), você consegue fortalecer sua princesa e desbloquear novos modos de jogo. Como parte do desafio, há um ranking mundial que você pode entrar ao acumular pontos quando atira.

Com um visual muito bonito e trilha sonora do compositor Valensia — que mescla rock, ópera e música clássica —, o jogo é do mesmo criador do sucesso Shenmue, Yu Suzuki. Ele também foi responsável pelo game Space Harrier, de onde vem a base do Air Twister, já que ambos tem a mesma premissa de atirar e desviar dos obstáculos enquanto voa pela tela.

Pelo visto, Air Twister seria um “sucessor espiritual” do título de 1985. Para ter uma experiência semelhante à de antigamente, você pode ainda conectar um controle em vez de jogar com toques na tela.

O jogo contém 12 fases, então a diversão do fim de semana está garantida!

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

