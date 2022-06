Apple atualiza tela de assinaturas do iOS e do iPadOS

Com o lançamento das novas betas do iOS 16 e companhia, os olhos de quem já está testando o sistema vasculham cada mínimo detalhe em busca de novidades. Desta vez, a Apple implementou uma mudança que não se limitou aos novos sistemas em teste.

Nosso colaborador Vinícius Porto compartilhou no Twitter sua descoberta: ele encontrou uma nova tela de assinaturas (Ajustes » ID Apple » Assinaturas), na qual mais detalhes sobre seus pagamentos recorrentes podem ser vistos.

O painel de assinaturas da App Store também mudou no iOS 16 beta 2 — tá mais completo, com valores e mais ênfase nas que estão expirando.

A tela de assinaturas dos iPhones e iPads, que também pode ser acessada a partir da App Store, ganhou uma nova interface mais organizada, com espaços entre cada app e mais detalhes. A partir de agora, você não precisa mais tocar na sua assinatura para ver o valor, já que ele aparece logo ao lado do nome do app/serviço. Além disso, está muito mais claro quais delas estão ativas ou não.

Quando você seleciona alguma assinatura, há detalhes mais evidentes e, se ela estiver inativa, há um botão para renovar a assinatura com seu devido preço. Se a assinatura está ativa, você tem opções para cancelar ou trocar de plano (no caso de serviços como o Apple One, o Apple TV+, o Apple Music, etc.).

Quem estava testando o iOS 16 notou a diferença, mas a mudança não se limita ao novo sistema: todos os usuários que já estão no iOS 15.5 também já podem visualizar a nova interface.

Se você já está com a versão mais recente, corre lá e me diz o que achou. 😉