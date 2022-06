Apple Music para universitários fica mais caro nos EUA, no Canadá e no Reino Unido

Após ter reajustado o preço do Apple Music para universitários aqui no Brasil, passando de R$8,50 para R$11,90, agora chegou a vez de a empresa aumentar os valores também nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido.

No mês passado, a mudança não afetou somente os brasileiros, mas também outros países como África do Sul, Arábia Saudita, Austrália, Filipinas, Índia, Indonésia, Israel, Malásia, Nova Zelândia, Quênia e Singapura. Agora, usuários de outros países começaram a notar a diferença de preço:

Apple Music Student is $6 now? When was this change made? pic.twitter.com/SKRKPuFgzY — Michael Burkhardt (@tme_michael) June 23, 2022

Nos EUA e no Canadá, os preços do plano para estudantes era de US$5 e passou para US$6. Já no Reino Unido, o mesmo plano foi de £5 para £6. O desconto, que era de 50% em comparação ao plano individual, agora foi para 40%.

Arquivos do site sugerem que a mudança ocorreu no dia 22 de junho, e somente afetou o plano universitário, assim como aqui no Brasil. Felizmente, nenhum outro plano do streaming de música foi reajustado, mas continuamos de olhos abertos a essas mudanças silenciosas. 👀💸

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. No Brasil são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$16,90/mês) e Familiar (R$24,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

