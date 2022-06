Apple TV+ tem taxa de acertos maior do que Netflix nos EUA

Já perguntou a dez familiares seus se conhecem a Netflix? Já fez a mesma pergunta em relação ao Apple TV+? Infelizmente, nós não temos uma pesquisa formal sobre a popularidade desses dois serviços de streaming aqui no Brasil, mas por experiência própria afirmo que muitos (se não todos) conheceriam a Netflix, enquanto só alguns saberiam que a Maçã também oferece um serviço parecido — apesar de ser mais barato.

Publicidade

Nos Estados Unidos, entretanto, a história é outra: a Apple não só é uma das marcas mais utilizadas em relação aos seus dispositivos tecnológicos como também os seus serviços são amplamente assinados.

Agora, conforme publicou o The Wrap, uma pesquisa realizada pela Parrot’s Analytics constatou que a taxa de acertos do Apple TV+ é maior que a da Netflix, mesmo o número de produções no catálogo sendo muito menor.

Primeiramente, é bom esclarecer que a Apple não revela seus números oficiais. Portanto, os dados adquiridos levam em consideração pesquisas de consumidores, reproduções, downloads e mídias sociais, entre outros engajamentos — nos EUA — entre março e maio de 2022.

Como é possível observar no gráfico acima, a Netflix tem um catálogo muito maior do que o do Apple TV+ (e o HBO Max fica entre os dois). Apesar da pequena quantidade de títulos originais no streaming da Maçã, existem mais deles dentro das categorias “Excelente” ou “Bom” do que nas categorias “média” ou “abaixo da média”.

Publicidade

De acordo com a pesquisa, um dos pontos fortes do Apple TV+ é que seus originais parecem ser cuidadosamente selecionados — e, devo relembrar, há uma estratégia muito bem pensada de ir atrás dos grandes nomes do cinema para fortalecer ainda mais seu catálogo. Portanto, mesmo com um catálogo menor que o de concorrentes como a Netflix, o Disney+ e o Hulu, os títulos originais da Maçã tem gerado uma demanda significativa; ou seja, a “taxa de acertos” é mais alta que a dos demais.

A série mais requisitada do Apple TV+ é “Ted Lasso”, com uma demanda 24 vezes superior à média de todas as outras séries — totalizando 2,7% do que todas as produções alcançam. Após a comédia, apareceram “Severance” (“Ruptura”) com média de 16 vezes, e “For All Mankind”, com 15 vezes — o que garantiu a categoria “Excelente” para as três.

Entre outros títulos de sucesso estão “WeCrashed”, “Pachinko” e “Servant” (e abro parênteses para tietar “Mythic Quest”, que eu amo).

Publicidade

Confira abaixo os dez principais sucessos do streaming:

A parte interessante disso tudo é que, diferentemente de seus competidores, a Apple não oferece títulos antigos — o que talvez seja um dos motivos pelos quais ela não conseguiu escalar tanto, ainda. Mesmo assim, esses resultados são bem expressivos.

Publicidade

Quase todas as semanas,nós recebemos notícias de que um novo título está em produção ou que novos (e grandes) acordos foram firmados, como a parceria com a Nike. Aliás, até um brasileiro já foi fisgado para uma das produções, como é o caso de “Shining Girls” (“Iluminada”). Assim sendo, há uma possibilidade de vermos um aumento na demanda também aqui no Brasil — assim esperamos.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Apple World Today