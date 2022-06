Brasil tem a internet mais cara da América Latina; em velocidade, fica em 3º lugar

Quando falamos de preços, não é apenas por produtos da Apple que pagamos um pouco além do que se vale. Se o assunto é internet, por exemplo, pagamos mais do que em países vizinhos que contam com velocidade média de conexão até mesmo superior. Pois é.

De acordo com informações do estudo divulgado pelo CupomValido.com.br, plataforma de descontos online que reúne dados de empresas como Speedtest e Statista sobre a velocidade de internet no mundo, nós temos a internet mais cara da América Latina, enquanto ela é a terceira mais rápida.

Em termos de velocidade, quem fica no topo do ranking é o Chile, com uma média de 197Mpbs. O número é mais que o dobro da velocidade de rede média do Uruguai, que é de 91Mpbs. O Brasil vem logo atrás, em terceiro lugar, com 90Mpbs.

Quando falamos de custos, a internet brasileira é a mais cara do continente, com o tempo de trabalho necessário para se adquirir o plano de internet mais barato de 411 minutos.

Israel (19 minutos), Finlândia (31 minutos), Lituânia (35 minutos), Japão (37 minutos) e China (39 minutos) lideram o ranking na outra ponta, com a menor quantidade de minutos de trabalho necessária — obviamente, não estamos falando, aqui, de países da América Latina.

Pelo visto não é apenas por iPhones e Macs que estamos pagando mais caro por aqui, não é mesmo?

via Mundo Conectado