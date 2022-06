Chris Evans se despede do seu iPhone 6s: “descanse em paz”

Se você é daqueles que fica aflito a cada ano que sai um iPhone novo, por sentir que está ficando para trás (sem as grandes tecnologias) com seu aparelho mais “antiguinho”, aqui vai uma notícia para consolá-lo: Chris Evans (sim, o “Capitão América”) estava até hoje usando um iPhone 6s — e explicou por que está trocando o aparelho.

O ator, que foi protagonista da série “Em Defesa de Jacob” e estará em uma futura produção do Apple TV+ ao lado de Scarlett Johansson, compartilhou no Twitter e no Instagram a sua saga.

Na legenda, ele se despede do aparelho com um “Descanse em Paz, iPhone 6s”, afirmando que sentirá falta do botão de Início — que não está presente em seu novo aparelho, um iPhone 13.

Em seguida, ele relatou a sua luta com o antigo parceiro tecnológico, afirmando que não sentirá falta das “batalhas noturnas ao tentar fazer com que você carregue”, ou mesmos as “fotos granuladas” que o aparelho proporcionava.

Além disso, ele compartilhou uma dor que muitos de nós já tivemos quando passamos muitos anos sem trocar de iPhone: as quedas repentinas da bateria de 100% para 15%, depois para completamente morta em poucos minutos. 😅

Bem, não dá para dizer que o iPhone 6s não foi um bom companheiro, não é mesmo?

You put that thing out of its misery tbh pic.twitter.com/X9d2wanLki — alainaa (@alainaa37876856) June 24, 2022

Apesar de o ator ter trocado de iPhone agora, muitas outras pessoas continuam utilizando o iPhone 6s, como já até relatamos nesse post escrito por uma leitora do MacMagazine. Aliás, considerando que ele não poderá ser atualizado pro iOS 16, nesse outro post um leitor compartilhou se ainda vale a pena usar o aparelho em 2022.

Aparentemente, o “Capitão” precisou ver o aparelho dele “morrer” para trocar. E você, troca de quanto em quanto tempo? 😜

