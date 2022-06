Como alterar o atalho padrão do Shazam [Mac]

O Shazam sempre foi o aplicativo de identificação de músicas mais popular, além de ser o mais usado. Tanto é que em 2017, a Apple aproveitou e comprou a empresa (rumores dizem que ela pagou US$400 milhões).

Além de estar disponível no iPhone/iPad e no Apple Watch, o Shazam também conta com um aplicativo para Macs. Através dele, você pode identificar uma música clicando no ícone do serviço, na barra de menus.

Outra maneira de fazer isso é através de um atalho de teclado. Por padrão, ele é o xxxx (não consegui resetar para o padrão), mas se quiser, é possível alterá-lo para aquele que quiser.

Para fazer isso, abra o Shazam. Isso pode ser feito usando o próprio atalho na barra de menus, o Spotlight, pelo Dock ou pela pasta “Aplicativos” do Finder.

Em seguida, clique na engrenagem (no canto superior direito da janela) e vá em “Preferências…”. Ou, se preferir, use o atalho ⌘ command , . Por fim, na área “Atalho”, clique em cima do campo e digite o novo atalho desejado. A mudança é feita automaticamente, então não é necessário fazer mais nada.

O único ponto negativo desse ajuste é que o Shazam precisa estar aberto para que o atalho funcione de fato. Mas, ainda assim, ajuda.