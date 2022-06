Estreias do dia no Apple TV+: “Loot” e especial de “Olá, Jack!”

Mais uma semana vai chegando ao fim e, para aproveitar os próximos dias, que tal acompanhar os novos lançamentos do Apple TV+?

Publicidade

Para hoje, temos o lançamento da série “Loot” (“Fortuna”), com Maya Rudolph (“Saturday Night Live”), e do especial infantil “Hello, Jack! The Kindness Show” (“Olá, Jack! — Um Programa Sobre Gentileza”), cujos detalhes vamos conferir a seguir.

“Loot”

A estreia de “Loot” hoje já era esperada — e a produção promete trazer uma comédia diferenciada para o catálogo da Maçã. Como já falamos, a série girará em torno de Molly Novak (Rudolph), uma bilionária que vive de luxos: jatinhos privativos, iates estonteantes e uma mansão megalomaníaca.

Quando seu marido de 20 anos a trai, entretanto, sua vida tem uma reviravolta e Molly se torna figurinha frequente nos tabloides — até que ela descobre que tem uma fundação de caridade bilionária no seu nome e precisa embarcar numa jornada de autodescoberta, percebendo que ajudar os outros é a chave para ter o que ela precisa de verdade.

Publicidade

(Re)veja o trailer abaixo:

Além de Rudolph, a série conta ainda no seu elenco principal com Michaela Jaé “MJ” Rodriguez (“Pose”), Joel Kim Booster (“Viper Club”), Ron Funches (“Undateable”) e Nat Faxon (“Sunnyside”). Olivier Martinez (“Infidelidade”) e Adam Scott (“Severance”) também estarão na série.

Vale notar que as estrelas de “Loot” compareceram, na semana passada, à première da produção em Los Angeles, a qual também contou com a presença dos criadores/produtores executivos Yang e Hubbard e dos produtores executivos Danielle Renfrew Behrens e Dave Becky.

“Olá, Jack!”

Também temos nesta semana novidade para os pequenos! Como esperado, chegou hoje ao Apple TV+ o episódio especial de “Olá, Jack!”, cujo sete primeiros episódios foram disponibilizados em novembro do ano passado.

Publicidade

Na série, acompanhamos Jack, um dos residentes mais atenciosos e carinhosos de Bosque dos Trevos, cumprimentando a todos com gentileza e humor. A habilidade dele de espalhar compaixão, criatividade e imaginação inspira todos na cidade a fazerem o mesmo.

No especial, Jack e seus amigos partem para solucionar o mistério de quem está realizando os atos de gentileza que surgem em toda a cidade. Além disso, quatro novos curtas (conteúdo bônus) — nos quais Jack entrevista crianças reais sobre atos de gentileza em suas comunidades — também foram disponibilizados.

Publicidade

Além das novidades acima, temos também o lançamento do último episódio da primeira temporada de “Now and Then — O Segredo que Nos Une”, o quarto episódio da segunda temporada de “Physical” e o terceiro episódio da terceira temporada de “For All Mankind”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.