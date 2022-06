Kuo reforça chegada do headset da Apple em janeiro de 2023

Pelo visto, o conhecido analista Ming-Chi Kuo quer deixar bem claro suas previsões sobre o lançamento do tão falado headset de realidade aumentada/virtual/mista da Apple — afinal, no começo deste mês, ele havia comentado que o dispositivo poderá ser lançado no início de 2023 e, agora, reforçou essa possibilidade em uma publicação no Medium.

Especificamente, sua análise se concentra em como a Meta competirá quando a Apple entrar na seara dos vestíveis de realidade aumentada; nesse sentido, Kuo chama o esperado dispositivo da Maçã de um potencial “divisor de águas para a indústria de headsets”. Ele acrescentou que o lançamento do gadget “acelerará o rápido crescimento do setor”.

Embora a Apple tenha reiterado repetidamente seu foco em AR, acredito que a visualização de vídeos com suporte a AR/MR também pode oferecer uma excelente experiência imersiva. Portanto, o lançamento do [headset] AR/MR da Apple aumentará ainda mais a demanda por jogos imersivos e entretenimento multimídia.

O analista disse que o headset é o “produto mais complicado” que a Apple já desenvolveu, então há muitos fornecedores de confiança na cadeia de produção. Além disso, ele disse que a posição da Apple na indústria oferece muitas vantagens competitivas, incluindo permitir que a empresa renuncie a ingressar no Metaverse Standards Forum.

Depois que a Apple lançar o headset de AR/MR, acho que seus rivais globais competirão para imitá-la, levando a indústria de hardware de headsets ao próximo estágio de rápido crescimento e beneficiando os serviços relacionados e o ecossistema de conteúdo.

É importante ressaltar que, mesmo para um analista do calibre de Kuo, o rumor sobre um possível lançamento do headset da Apple em janeiro deixa uma pulga atrás da orelha. Considerando o recente histórico da Maçã, os eventos especiais logo no primeiro mês do ano se tornaram menos recorrentes do que vários anos atrás. Tudo pode acontecer, porém — e resta-nos esperar para ver.