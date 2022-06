macOS Monterey 12.5 chega à quarta versão beta

A Apple disponibilizou hoje para desenvolvedores a quarta versão beta do macOS Monterey 12.5 (compilação 21G5056b ) — sim, somente a do sistema para Macs, por ora.

Vale notar que a terceira versão beta havia sido disponibilizada no começo da semana passada.

Como informamos, até o momento não há informações de grandes mudanças nessa versão — a não ser o fato de que ela é compatível também com Macs equipados com o chip M2. Quaisquer novidades relevantes, é claro, nós avisaremos por aqui.

Vale notar que em paralelo a isso, também já estamos nas segundas betas do iOS 16, do iPadOS 16, do macOS Ventura 13, do watchOS 9 e do tvOS 16. Estes novos sistemas, porém, só deverão ser lançados para todos os usuários em setembro/outubro.

A nova versão aparecerá em breve, também, no Apple Beta Software Program.