Moses Ingram substituirá Lupita Nyong’o em “Lady in the Lake”, do Apple TV+

Em março do ano passado, trouxemos as primeiras informações sobre a produção da minissérie “Lady in the Lake”, baseada no bestseller homônimo de Laura Lippman, para o Apple TV+.

Originalmente, a produção seria estrelada pelas vencedoras do Oscar Natalie Portman (“Cisne Negro”) e Lupita Nyong’o (“12 Anos de Escravidão”), mas em maio passado surgiram informações que de Nyong’o teria deixado o elenco devido à incompatibilidade de agenda. Agora, sabemos quem a substituirá na minissérie.

De acordo com uma reportagem da Variety, a atriz americana Moses Ingram (“A Tragédia de Macbeth”, “Obi-Wan Kenobi”) assinou com a Maçã para assumir o papel de Cleo Sherwood.

Ingram também é conhecida pela participação em “O Gambito da Rainha”, papel pelo qual recebeu uma indicação ao Emmy de melhor atriz coadjuvante em série limitada.

“Lady in the Lake” será ambientada na Baltimore dos anos 1960 e acompanhará a história de Maddie Schwartz (Portman), uma cordata dona de casa que resolve reinventar a própria vida como jornalista investigativa por conta de um caso de assassinato nunca solucionado na região. Seu novo caminho a coloca em rota de colisão com Cleo Sherwood (Ingram), uma mulher batalhadora que equilibra a maternidade com múltiplos empregos e torna-se uma das principais líderes do Movimento Negro de Baltimore.

Ainda não há informações sobre a data de estreia da produção, mas nós continuaremos de olho! 👀

