Novos AirPods Pro terão USB-C e sensores de saúde, diz site

A próxima geração dos AirPods Pro poderá chegar com uma lista bem extensa de novidades. Pelo menos é isso o que indica o site 52audio, que divulgou hoje uma série de informações exclusivas sobre os esperados novos fones de ouvido sem fio da Apple — bem como alguns renders do seu provável visual.

Segundo o veículo, os novos fones trarão um design bastante parecido com o da atual geração, embora rumores tenham sugerido que a Apple estaria trabalhando em visual, sem as tradicionais “perninhas”. As furações para os microfones e drivers de áudio, entretanto, deverão seguir um formato mais próximo aos dos AirPods de terceira geração.

A case de carregamento, por sua vez, trará mudanças visuais mais significativas, embora ainda siga o mesmo formato retangular dos últimos modelos lançados pela Maçã. Como é possível ver nas imagens abaixo, ela deverá contar com um novo microfone no lado direito para a captura do áudio ambiente — o qual seria transmitido diretamente para os fones para auxiliar pessoas com perda auditiva.

Ademais, assim como o AirTag, a nova case também trará um alto-falante embutido capaz de emitir alertas caso o usuário perca os fones, aproveitando-se da integração com a rede Buscar (Find My). Contrariando o dito pelo confiável analista Ming-Chi Kuo, o veículo também aposta em novos AirPods Pro com uma inédita entrada USB-C em vez de Lightning — consequência direta das possíveis futuras novas regras da União Europeia.

Por dentro, os novos AirPods Pro seriam equipados com uma versão atualizada do chip H1, com suporte para um suposto cancelamento de ruído “autoadaptativo” e um consumo de energia mais eficiente. Além disso, eles terão novo conjunto de drivers de alta amplitude e amplificadores de alcance dinâmico.

As informações divulgadas pelo 52audio também corroboram os rumores de que os próximos fones da Apple teriam novos recursos de saúde. Mais especificamente, eles poderão contar com novos sensores capazes de monitorar o batimento cardíaco e a temperatura corporal do usuário.

