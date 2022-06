Como classificar um local nos Mapas da Apple [iPhone e iPad]

Recentemente, o aplicativo nativo Mapas (Maps) do iPhone/iPad e do Mac recebeu uma bela novidade para os usuários brasileiros: a possibilidade de usar o recurso de Classificações.

Publicidade

Ele nada mais é do que uma boa e velha maneira de avaliar os locais que você visita e, com isso, ajudar outras pessoas a entenderem se aquele restaurante ou aquela cafeteria, por exemplo, são locais legais que oferecem um bom serviço, por exemplo. É possível até mesmo avaliar os produtos e os serviços oferecidos por uma loja.

Dito isso, veja, nos próximos parágrafos, como classificar um local!

Avaliando um local pelo iPhone/iPad

Abra o app no seu dispositivo e use a barra de buscas para localizar o local que você deseja avaliar. Em seguida, na área com as informações do lugar, toque em “Classificar”.

Publicidade

Depois, quando uma janela do recurso de classificações for aberta, escolha entre 👍 ou 👎 para avaliar categorias como “Geral”, “Produtos” e “Atendimento ao Cliente”.

Mais abaixo, você também pode tocar em “Adicionar Foto” para ilustrar a sua classificação. Além de usar a câmera do dispositivo, também é possível escolher uma foto existente que esteja no seu iPhone/iPad.

Quando estiver satisfeito com a avaliação do local, toque em “OK” e aguarde até que ela seja enviada para a Apple.

Avaliando um local pelo Mac

No Mac o processo é igualmente fácil. Basta procurar e abrir o local em questão. Ao clicar em cima do botão “Classificar”, uma janela se abre com as opções de avaliações.

Vale ressaltar que nem todos os Macs são compatíveis com a opção de classificar um local — aparentemente apenas os computadores mais recentes, com chip de segurança T2 ou Apple Silicon, podem.

Publicidade

No mais, nem todos os locais mostrados no Mapas podem ser avaliados. Em nossos testes, porém, conseguimos visualizar essa opção em diversos locais brasileiros

Bem legal, né?! 🗺️