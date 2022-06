iMessage: como salvar uma conversa em PDF [Mac]

Apesar de não ser tão popular como em países como os Estados Unidos, o iMessage pode ser uma excelente alternativa aos mensageiros já consolidados (como o WhatsApp ou o Telegram) para quem usa os dispositivos da Apple no Brasil.

Publicidade

Se você faz uso dele e, seja lá por qual motivo for, deseja salvar uma conversa específica trocada com outra pessoa, há uma maneira de salvá-la como PDF no seu Mac.

Confira, a seguir, como é fácil fazer isso por aí!

Primeiramente, certifique-se de que as conversas do seu iPhone estejam aparecendo no Mac. Para isso, é necessário que você tenha ativado “Mensagens” no seu iCloud. Para se certificar disso, pegue o seu iPhone, abra os Ajustes e toque no seu nome (na parte superior). Selecione “iCloud” e veja se “Mensagens” está ativada.

Feito isso, abra o app Mensagens no seu Mac e selecione a conversa desejada usando a barra lateral. Depois, deixe a conversa carregar até o ponto que desejar (ou até mesmo deixando que todo o histórico seja carregado).

Publicidade

Depois, vá até Arquivo » Imprimir… (ou use o atalho ⌘ command P ). Quando a janela de impressão aparecer, clique no menu suspenso “PDF” e escolha se deseja abri-lo no app Pré-Visualização (Preview), salvá-lo como PDF, no iCloud Drive ou até mesmo enviá-lo por email.

Fácil, não?! 💬

via AppleInsider