Mapas: como usar o Olhe ao Redor [iPhone, iPad e Mac]

Não dá pra negar que a Apple vem investindo fortemente no seu aplicativo nativo Mapas (Maps). Além de aprimorá-los e deixá-los com ainda mais detalhes, a empresa também conta com uma versão própria do Google Street View para chamar de sua.

Batizado de Olhe ao Redor (Look Around), ele permite visualizar as cidades disponíveis em 3D, podendo inclusive navegar pelas ruas dos locais.

A seguir, veja em quais locais o recurso está disponível e como usá-lo na prática — seja através do seu iPhone/iPad ou no Mac! 📍

Onde o “Olhe ao Redor” está disponível?

Apesar dos esforços da Apple de expandir o recurso para cada vez mais locais, ele ainda não está disponível em nenhuma cidade brasileira. Dito isto, veja as localidades onde ele já pode ser usado — ao menos por enquanto, afinal a tendência é que essa lista cresça cada vez mais:

Andorra

Atlanta, Geórgia

Austrália

Boston, Massachusetts

Canadá

Chicago, Illinois

Denver, Colorado

Detroit, Michigan

Dublin, Irlanda

Edimburgo, Escócia

Espanha

Fukuoka, Japão

Gibraltar

Hiroshima, Japão

Houston, Texas

Itália

Kanazawa, Japão

Las Vegas, Nevada

Londres, Reino Unido

Los Angeles, Califórnia

Miami, Flórida

Nagoia, Japão

Nova York, Nova York

Oahu, Havaí

Osaka, Japão

Filadélfia, Pensilvânia

Phoenix, Arizona

Portland, Oregon

Portugal

San Diego, Califórnia

Baía de São Francisco, Califórnia

Sagamihara, Japão

San Marino

Santa Cruz, Califórnia

Seattle, Washington

Sendai, Japão

Takamatsu, Japão

Tóquio, Japão

Washington, DC

Yokohama, Japão

Como usar o Olhe ao Redor no iPhone/iPad

Ao pesquisar uma localidade onde o recurso está disponível, toque no ícone representado por um binóculo (na parte inferior do mapa).

Uma janela aparecerá no topo da tela com a visualização do “Olhe ao Redor” aberta. Para abri-la em tela cheia, toque no botão representado por duas setas. Depois, basta deslizar o dedo na tela para “passear” pelo local.

Se quiser avançar, toque na cena; para ampliar ou reduzir, use o gesto de pinça; já para ocultar as etiquetas que aparecem na visualização do mapa, toque no cartão com o nome do lugar (na parte inferior) e selecione “Ocultar Legendas”.

Por fim, quando quiser sair dessa navegação, toque em “OK” (no canto superior direito).

Como usar o Olhe ao Redor no Mac

Com o app Mapas do Mac aberto, clique na barra de pesquisa e procure pelo local desejado. Em seguida, selecione-o e clique no ícone de binóculo (do Olhe ao Redor).

Isso também pode ser feito indo até Visualizar » Mostrar Olhe ao Redor na barra de menus ou pelo atalho ⌘ command K . Nesse caso, uma janela do recurso aparecerá na tela. Para ampliá-la, clique nas setas (ao lado do “X”).

Com o Olhe ao Redor aberto, navegue pelo local arrastado a imagem para a direita ou a esquerda usando o mouse ou o trackpad.

Para avançar, clique em um lugar à frente; para ampliar ou reduzir, use o gesto de pinça; se quiser ocultar as etiquetas que aparecem no mapa, clique no botão com três pontinhos (próximo ao canto superior esquerdo) e selecione “Ocultar Legendas”.

Por fim, para sair da visualização do recurso, clique no “X”.

Vamos torcer para que a Apple traga para o Brasil esse recurso em algum momento!