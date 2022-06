Quem leva a melhor: MacBook Pro (M2) ou Dell XPS (Core i7-1280P)?

Recentemente, a Apple anunciou na WWDC22 a chegada de uma nova geração do MacBook Pro de 13 polegadas — o qual muitos achavam que seria descontinuado. Como principal diferença, temos a presença do chip M2, também revelado ao mundo no evento da Maçã para desenvolvedores.

Com isso, logo surgiram também os famosos benchmarks e comparações do novo processador com o de concorrentes — e até com a sua própria geração anterior, é claro. Agora, quem passou por esse processo foi o Dell XPS, notebook que conta com o chip Intel “Alder Lake” de 12ª geração — mais precisamente o Core i7-1280P.

Como (talvez) até esperado, o computador da Apple se saiu superior em vários quesitos, mesmo com o PC da Dell custando um pouco mais caro que o da Maçã (US$1.400 vs. US$1.300), em sua versão mais básica.

Usando o Geekbench 5 para os testes, foi constatado que o chip M2, quando o assunto é single-core venceu o da Intel marcando 1.919 pontos vs. 1.784 da rival. Porém, no teste multi-core, o da Intel venceu com 9.790 pontos contra 8.928.

No teste de GPU , o M2 conseguiu entregar 1,5x mais desempenho que o i7, bem como também se mostrou melhor em potência de jogo bruta e uma absoluta superioridade quando o assunto é edição de vídeo.

Outro detalhe a se notar é que os índices do computador da Dell se referem a momentos no qual ele está conectado à energia, com sua potência caindo consideravelmente quando o computador usa apenas a sua bateria — o que não acontece no caso do computador da Apple.

No mais, vale lembrar que o M2 é o chip de entrada da Apple, enquanto o Core i7-1280P não é o mais básico da Intel.

via iPhone in Canada