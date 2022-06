Como e quando trocar as pontas de silicone dos AirPods Pro

Parece mentira, mas os AirPods Pro já estão no mercado há quase três anos. Um dos grandes diferenciais desse modelo é a presença de recursos como cancelamento ativo de ruídos (active noise cancellation, ou ANC) e modo ambiente.

Ainda que tenha um cancelamento ativo de ruído, ele também tem o que chamamos de cancelamento passivo de ruídos graças à presença de “isoladores” presentes em cada um dos lados, os quais ajudam o fone a ficar fixado no seu canal auditivo (as famosas pontinhas de silicone).

Se você é um feliz proprietário desses fones, a seguir preparamos um guia que mostra como você pode trocar essas borrachinhas e, também, a identificar quando é o momento certo de fazer isso.

Vamos nessa?! 🎧

Como trocar as pontas dos AirPods Pro

Junto à caixa dos fones de ouvido, a Apple envia três pares de pontas — nos tamanhos pequeno, médio e grande. Por padrão, a que vem instalada neles é a M.

Se precisar trocar por outro tamanho de ponta ou um par de substituição, pegue um dos lados do fone, puxe a ponta de silicone com cuidado (na parte em que ela se encaixa no AirPod). Ela é bem fixada, então você realmente precisa fazer um pouco de força para que a ponta se solte.

Para encaixar a nova ponta, alinhe-a ao conector oval do AirPod. Para isso, pressione a ponta da base do silicone contra o conector até ouvir um clique de encaixe.

Onde comprar as pontas de reposição?

Se precisar das pontas de reposição, a Apple vende dois conjuntos do par em seu site pelo valor de R$67, disponível nos três tamanhos.

Além da Apple, outras empresas também vendem pontas que permitem melhorar o isolamento do som nos fones. Aqui mesmo, no MacMagazine, já mostramos algumas delas.

Quando preciso trocar as pontas?

Por serem de silicone, as pontas dos AirPods Pro podem sofrer um desgaste natural com o tempo. Isso, é claro, vai depender muito do seu uso.

Caso elas estejam com marcas de sujeira que não estejam saindo, tenham sido danificados durante essa limpeza ou o próprio silicone tenha sofrido algum dano, é recomendável que você faça essa troca — até por questões de higiene. 😝

Esperamos que essas dicas tenham lhe ajudado!

