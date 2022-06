“iPhones 14”, novo Apple Watch SE, Mac mini com “M2 Pro”… o que vem por aí em 2022!

Em sua newsletter semanal, Mark Gurman (da Bloomberg) veio hoje com novas informações a respeito dos futuros lançamentos da Apple para o ano de 2022 — lembrando que o jornalista havia comentado, no início do ano, que teríamos um recorde de lançamentos no segundo semestre.

Agora, ele comentou que esse “período frutífero” se estenderá até meados de 2023, que incluiriam produtos como os quatro novos modelos da linha “iPhone 14”, três variações do Apple Watch, vários Macs com chips M2 e “M3”, o primeiro headset de realidade mista (virtual e aumentada) da empresa, iPads de baixo custo e de ponta, novos AirPods Pro, um novo HomePod e uma Apple TV atualizada. Ufa… 😅

Vamos às novidades!

Novos iPhones

Vamos começar pelo começo: falando dos futuros modelos, Gurman mais uma vez reforçou que os “iPhones 14 Pro/Pro Max” terão uma Tela Sempre Ativa (Always-On Display).

Como o Apple Watch, o “iPhone 14 Pro” poderá mostrar widgets exibindo clima, calendários, ações, atividades e outros dados, enquanto a tela permanece com brilho e taxa de quadros baixos. E haverá uma configuração — também como no Apple Watch — a qual impede que dados confidenciais apareçam na tela de bloqueio para todos verem.

Ele também “confirmou” que os futuros modelos terão uma câmera frontal muito aprimorada, um novo sistema de câmera traseira que inclui um sensor de 48 megapixels, molduras mais finas, chip “A16” mais rápido e um notch reprojetado com um recorte em forma de pílula para Face ID e um hole-punch para a câmera.

Os grandes recursos chegarão aos modelos Pro (de códigos D73 e D74 ), enquanto que os comuns ( D27 e D28 ) permanecerão com o chip A15 Bionic — sendo que o mini morrerá para dar lugar a um novo modelo de 6,7 polegadas (“iPhone 14 Max”). Todos os modelos permanecerão com o conector Lightning, que deverá dar lugar ao USB-C em 2024, segundo Gurman.

Novos iPads

O leaker acredita que a Apple lançará novos iPads Pro (codinome J617 e J620 ) com chip M2 neste ano. Ele também espera que a Apple lance um iPad com tela entre 14″ e 15″ em 2023 ou 2024 — produto que faz muito sentido pensando no uso do Stage Manager.

Novos Macs

Por falar em M2, Gurman disse que a linha de Macs com o novo chip da Apple — e suas futuras variantes — inclui novos Macs mini (M2 e “M2 Pro”), novos MacBooks Pro de 14″ e 16″ (“M2 Pro” e “M2 Max”) e novos Macs Pro (com “M2 Ultra” e “M2 Extreme”).

Nada foi comentado sobre o Mac Studio, mas a ausência dele faz sentido já que o produto acabou de ser lançado; assim, muito provavelmente ele ganhará as próximas gerações das suas variantes em algum momento um pouco mais a frente.

Chip “M3”

O jornalista também afirmou que a Apple lançará, no ano que vem, novos MacBooks Air de 13″ (codinome J513 ) e de 15″ ( J515 ), além de um novo iMac ( J433 ) e um suposto novo MacBook de 12″ com o processador “M3”.

Headset de realidade mista

Falando do próximo grande lançamento da Apple, Gurman disse ter obtido informações de que o produto virá equipado com o chip M2 com 16GB de memória.

Novos Apple Watches

Para Gurman, a Apple lançará três novos relógios neste ano: um novo SE, o “Series 8” e um modelo mais robusto, destinado a pessoas que praticam esportes mais extremos.

Aos que esperam por um chip mais rápido nos modelos deste ano, uma má notícia: o “S8” provavelmente terá as mesmas especificações do S7, que por sua vez é praticamente igual ao S6. Os modelos de 2023, contudo, deverão ganhar um novo chip.

Falando do no SE, ele deverá continuar com o mesmo design/visual de hoje, porém ganhando o chip “S8” — atualmente, ele usa o processador S5. Com o Series 3 morrendo de vez na linha — afinal ele não receberá o watchOS 9 —, Gurman acredita que a Apple manterá o atual SE na linha, tomando o lugar do Series 3.

Nova Apple TV e novo HomePod

Embora a Apple não demonstre muito interesse na Apple TV (basta ver que ela não comentou absolutamente nada sobre o tvOS 16 na WWDC22), Gurman afirmou que ela planeja novas atualizações tanto para ela quanto para o HomePod.

A nova Apple TV, de codinome J255 , está em desenvolvimento com um chip A14 e 1GB de memória a mais do que a atual (que roda o chip A12 — corroborando informações divulgadas por Ming-Chi Kuo.

Já o HomePod, codinome B620 , teria o mesmo chip “S8” dos futuros Apple Watches e será mais parecido com o modelo original em termos de tamanho e desempenho de áudio — com uma tela atualizada na parte superior, com direito a interações multitoques.

Novos AirPods Pro

Por mim, Gurman acredita que a Apple está se preparando para lançar novos AirPods Pro com um chip atualizado e suporte a áudio de alta qualidade.

Pelo visto, teremos um calendário de lançamentos para lá de movimentado!